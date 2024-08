Historia olímpica con sello lerezano

Los Juegos Olímpicos de París 2024 tuvieron para Pontevedra un significado más especial que cualquier otro acontecimiento previo del mismo calibre, ya que la cita francesa contó con la mayor representación de deportistas pontevedreses que se recuerda en un evento de estas características.

Gran parte de culpa de ese gran éxito lo tuvieron cuatro de las competidoras que este viernes acudieron al Concello de Pontevedra para estampar su firma en el libro de honra de la institución tras los Juegos: la piragüista Antía Jácome, cuarta clasificada en el C1 200 y sexta en el C2 500; la también palista Teresa Portela, sexta en el K4 500, y su compañera en la embarcación a cuatro Carolina García, que además fue semifinalista en el K2 500. Junto a ellas, firmó la marchadora Antía Chamosa, presente en París al estar preseleccionada para la prueba por equipos mixta.

Una visita a la sede municipal que no pudo contar con la delegación pontevedresa al completo, ya que el piragüista Pablo Crespo no acudió por un contratiempo de última hora y la futbolista Teresa Abelleira ya se encuentra inmersa en la temporada con su equipo, el Real Madrid.

Firma de Antía Jácome en el libro de honor del Concello. | // R. V.

“Estamos muy orgullosos de ellas y de su participación. Ir a los Juegos es una cosa complicadísima. Desde luego, pueden estar todas orgullosas, porque son cuartos, quintos y sextos puestos y la reserva de una medalla de oro. Nos pone en el mapa y podemos presumir de deportistas internacionales de esta categoría. Siempre colaboramos con olímpicos y paralímpicos con una aportación económica, porque creemos que la sociedad pontevedresa debe ayudar a sus deportistas”, argumentó tras la recepción el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, que departió con las atletas durante la firma.

“Esto es el reconocimiento a un trabajo y al esfuerzo. Como decía el alcalde, llegar a los Juegos es muy complicado porque hay que pasar muchas cribas a nivel nacional, conseguir la plaza en un Campeonato del Mundo y llegar. Este recibimiento en representación del Concello y todos los pontevedreses siempre se agradece”, destacó Teresa Portela, que tras sus séptimos Juegos destacaba el respaldo económico de las instituciones como parte importante de su preparación.

Otras deportistas, como Antía Jácome, resaltaron la espectacularidad de la cita parisina, con el público entregado al 100% a las diferentes pruebas. “Fueron mis segundos Juegos y los de Tokio fueron diferentes para todos. Al haber solo vivido los de Tokio, estos fueron increíbles a nivel de estar viviendo tu sueño con tu familia, con la grada dejándose la voz. No estuvimos mucho en la villa olímpica, pero se notó la diferencia en sentirnos muy arropados por el cariño de nuestra gente. Fue una experiencia maravillosa”, apuntó la palista tras su diploma olímpico.

Un sentimiento compartido por Carolina García, que vivió sus primeros Juegos con entusiasmo por la atención que se le da a todas las disciplinas. “Nos viene bien que nuestro deporte se vea y es beneficioso para nosotras, porque no tenemos la suerte de otros deportes que durante todo el año tienen el foco puesto. Me gusta que la gente conozca el piragüismo y no solo los deportes típicos”, explicó García.

Como integrante de la delegación de marcha, una de las más exitosas de España en los Juegos, Antía Chamosa vivió París 2024 con los nervios a flor de piel en el seno de la selección. “Fue una experiencia muy bonita, muy emocionante. Ayudamos a los compañeros a entrenar, pero lo viví con mucha emoción. La marcha es mi segunda familia y fue muy bonito. Me quedé con la espinita de no competir pero muy contenta por ellos”, afirmó.

