Gaviotas y palomas pasan “factura” a la hostelería

Sentarse en una terraza para tomar un café o disfrutar de la tapa del bar con los amigos, los compañeros de trabajo o la familia y toparse con que una gaviota quiere unirse a la reunión, pero no sin antes robar la tostada del plato o el bizcocho de la mano y destrozar los vasos y platos al ser lanzados por el golpe de sus alas. Muchos podrán familiarizarse con este susto que habrán experimentado alguna vez. Sin embargo, para muchos hosteleros lejos de ser una simple anécdota, los ataques de gaviotas y palomas son un problema cotidiano. Lo peor, las pérdidas que ello implica.

El perjuicio de la agresividad de estas aves, si bien no tan generalizado en Pontevedra como en otras zonas costeras, es común en plazas como las de A Leña, A Ferrería o Barcelos, donde la vigilancia es más constante. Perjuicios por sustituir la loza o cambiar de plato que el sector estima bastantes altos.

Rosario, encargada del bar Hipopotamus situado en la plaza de Barcelos, acaba de cambiar el toldo por la suciedad acumulada de los restos de los restos de las aves. “1.200 euros nos ha costado”, explica. Además, la reposición de loza “entre lo que le puede caer a un camarero y el desastre de las gaviotas en sí” le supone aproximadamente 300 euros al mes. De hecho, “tenemos torres de vajilla y loza para ir reponiendo cada día”. Más allá del coste económico que supone el hambre de estos animales, Rosario destaca la mala imagen que implica para el bar: “Tranquilamente te puedes estar tomando tu tostada de aguacate y viene una gaviota a arrancártela de la mano”. Sustos que alguna vez se han convertido en quejas de la clientela, que también se molesta por las palomas que entran dentro del bar con la misma agresividad hambrienta, rompiendo las tazas de cristal.

Palomas en la mesa de una terraza de Pontevedra. | // RAFA VÁZQUEZ

De esta mala imagen, especialmente hacia el turismo, también se queja Juan Carlos, que cuando se le pregunta por el tema contesta con “estamos hasta aquí”. El encargado de El Pasaje y Fame Nejra señala que el gasto por sustitución de vajilla le supone aproximadamente 300 euros al mes por cada uno de los establecimientos, a lo que le habría que sumar las pérdidas de remplazar la comida desperdiciada por culpa del deseo de las gaviotas de darse un festín. “Ya no le tienen miedo a nada e incluso tienen tirado cafés por encima de algún cliente”. Su objetivo principal, entre estas das cafeterías, es Fame Nejra, en la calle Gutiérrez Mellado, dado que El Pasaje cuenta con la pequeña ventaja de ubicarse en los Soportales, que sirven de cierto defensa.

Pero si de defensa o trucos para ahuyentar a estas delincuentes voladoras hay que hablar, no existe solución encontrada más que continuar con el gasto en reposiciones o la cautela. “Antes aún se colocaba un búho falso de madera para espantar palomas y así, pero claro, si una gaviota no le tiene miedo a una persona que está en movimiento, un búho que está quieto no servirá de mucho”, señala Juan Carlos. El gerente expone además que el suyo y el de demás compañeros del sector (con especial hincapié en aquellos situados en la plaza de A Leña) es un caso que se debería trasladar al Concello en busca de una solución conjunta que evite el acercamiento de las gaviotas a los establecimientos de hostelería.

Por otro lado, aunque algunos otros bares pontevedreses no compartan este problema, sí que parece suceder de forma más intensa en otras localidades como Vilagarcía o en las Cíes, donde la propia Concejalía de Turismo de Vigo avisa a los visitantes del cuidado que deben tener con las gaviotas.

