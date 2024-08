Un “estudio de alternativas” dirá si se puede desdoblar el actual vial Sanxenxo-A Lanzada

Es una vieja aspiración del municipio de O Grove y ha sido objeto de numerosos estudios y análisis ambientales por parte de la Xunta en los últimos quince años, desde que en 2008 se abrió la actual autovía do Salnés entre Barro y Sanxenxo. Pero hasta ahora, la posibilidad de ampliar esa autovía hasta A Lanzada y desdoblar en cuatro carriles el actual tramo de dos entre Sanxenxo y la playa siempre acabó en el cajón.

Ahora, la Xunta afronta un nuevo intento. La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, anunció ayer en Poio que su departamento ha puesto en marcha un “estudio de alternativas” para decidir si es posible ese desdoblamiento, siempre descartado por razones ambientales ya que en su tramo final atraviesa terrenos de la Red Natura.

En este nuevo trabajo ya se dispone incluso de un estudio de tráfico que pone de manifiesto que la actual vía rápida registra notables atascos en verano, especialmente los fines de semana, agravados por el semáforo de peatones existente en A Revolta, pocos metros después de la rotonda final. Además, suelen producirse accidentes por alcance.

La conselleira, en todo caso, dejó claro que “es difícil” conseguir un desdoblamiento completo debido a la zona natural protegida, por lo que puso sobre la mesa la posibilidad de habilitar los cuatro carriles por tramos.

La vía rápida entre Sanxenxo y O Grove es un tramo de poco menos de siete kilómetros con un carril en cada sentido (salvo algún pequeño tramo con carriles añadidos) que conecta una autovía de cuatro con la PO-316, ya en O Grove, que también está desdoblada hasta la rotonda de San Vicente. Su ampliación es una constante cada verano por parte del alcalde meco, José Antonio Cacabelos.

En 2010, dos años después de abrirse la autovía do Salnés, la Xunta ya tenía redactado un estudio ambiental para extender los cuatro carriles hasta A Lanzada. Se barajó un presupuesto de 36 millones de euros. Poco a poco, iba superando trámites hasta que en septiembre de 2015 el proyecto naufragaba al recibir un informe negativo del Servizo de Conservación da Natureza de Medio Ambiente. El problema se detectaba en un riachuelo llamado Rego do Barco, un enclave afectado por las obras y para el que los técnicos propusieron una alternativa que no satisfizo a los responsables de velar por la salud ambiental de este curso fluvial que está protegido por la Red Natura.

Desde entonces, los técnicos de carreteras de Infraestructuras trabajaron en distintas soluciones y alternativas. En 2016 fuentes de la consellería, entonces dirigida por Ethel Vázquez, admitían que “hay varias alternativas sobre la mesa y se está estudiando con Medio Ambiente cuál es la mejor”

Según se detalló en el momento en el que se expuso al público, el proyecto incluye dotar al actual vial de cuatro carriles en los 6,5 kilómetros de la vía rápida y en otros 500 metros más de la PO-308, hasta conectar con el tramo ya desdoblado hacia O Grove en la PO-316. Se recogían un total de 580 fincas afectadas, casi todas en Sanxenxo, y de las que al menos seis contaban con algún tipo de edificación. Una de ellas es una vivienda y en las demás se ubican alpendres, un hórreo y un invernadero, entre otras. Son en conjunto, 186.473 metros cuadrados, 2.700 de ellos de suelo urbanizado.

El documento inicial que se expuso al público señalaba que se ha establecido, “como franja de expropiación se ha tomado una banda de un mínimo de 8 metros a cada lado”, mientras que en los ramales se plantea un mínimo de tres metros.

El trazado propuesto “reproduce el ya existente en la vía rápida actual” y se diseña como “una nueva calzada paralela a la existente por uno de los dos lados”, alternativo según los tramos, en función de la menor afección a propiedades particulares. A lo largo de la futura autovía se mantendrían los enlaces ya existentes en la actualidad: Sanxenxo, Portonovo y Noalla, hasta la intersección con la PO-308 ya en A Lanzada.

Edificios y un cementerio, otros condicionantes

Al margen del impacto ambiental, los estudios realizados en día alertaban de otros condicionantes para ejecutar los cuatro carriles debido a la proximidad de distintas edificaciones y de un cementerio. Según el estudio, en el primer tramo, entre los 600 y 800 metros, se disponían diversas edificaciones en ambos lados que se corresponden a la zona de O Vinquiño, en Sanxenxo. Tras el análisis efectuado en campo, se considera que la afección sería mayor si el trazado se diseñara por la margen derecha que por la izquierda. Entre los puntos kilométricos 4,160 y 4,260, también se localizaron edificaciones próximas a la traza por la izquierda, mientras que del otro lado no se produce esta situación. En el punto 4,800 existe un cementerio por el lado izquierdo, y en el entorno de los 5,360 al 5,600, donde las edificaciones están próximas al área derecha. Sobre esta zona, pero en el kilómetro 6,230 se aprecia una edificación aislada que quedaría próxima al trazado.