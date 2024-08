La odisea de alquilar pisos para estudiantes: “Encontrar algo por menos de 600 euros es casi una lotería”

A solo tres semanas del inicio del curso académico, la mayoría de los universitarios en Pontevedra ya han encontrado un piso de alquiler, aunque no sin dificultades. En una ciudad donde el alojamiento turístico o vacacional está en auge, la oferta para estudiantes es insuficiente, lo que complica la búsqueda para muchos jóvenes, especialmente aquellos que aún están en la universidad y no disponen de nómina ni pueden ofrecer un aval.

Nicole Navas, originaria de El Salvador y residente en Pontevedra desde 2021, ha sido testigo del encarecimiento de los pisos para estudiantes. Al llegar a la ciudad del Lérez para estudiar en la Escola de Restauración e Conservación, compartía un apartamento con cuatro chicas por 180 euros al mes cada una, una opción que consideraba aceptable.

Sin embargo, ese piso ya no está disponible para estudiantes y los que se ofrecen ahora presentan muchas deficiencias. Su primer alquiler en la ciudad, que ella describe como “una auténtica suerte”, era un piso relativamente céntrico por 420 euros al mes, donde vivía sola. Tras dejar ese piso para realizar un Erasmus, al regresar se encontró con que el alquiler había subido a 550 euros mensuales. Para este curso encontró un apartamento que ahora comparte con una amiga y con el que está contenta: “520 euros entre dos es un buen precio”, indica.

Como muchos estudiantes, asegura haber buscado un trabajo que pudiese compaginar con las clases “pero por los horarios es imposible”. Además, se ha encontrado con propietarios que “dicen que ya no quieren estudiantes, no les compensa”. En algún caso le dijeron que “era porque no querían que hiciésemos fiesta. Me hizo gracia, porque era un piso al lado de la estación y allí los estudiantes no hacen fiestas”.

Nicole comenta sorprendida lo elevadas que le parecieron las fianzas de los últimos años, que no todos los bolsillos pueden permitirse. Afortunadamente, dice contar con el apoyo de su familia desde el otro lado del charco, e incluso así, como extranjera, “muchas veces no me aceptaban el aval de mis padres al ser extranjeros”. Al no servir la nómina paterna, tuvo que pagar no solo una fianza, sino también un adelanto de varios meses, algo que “pude hacer gracias a mi familia; soy una privilegiada”, asegura.

La odisea de alquilar pisos para estudiantes: “Encontrar por menos de 600 es imposible” | GUSTAVO SANTOS

La estudiante de máster Beatriz Felpeto también incide en el aumento de los precios y asegura que, viviendo sola, no podría asumir el alquiler de un piso tan elevado. Actualmente paga cerca de 600 euros, a medias con su pareja. Él, trabaja y estudia; ella está a punto de comenzar un máster de profesorado en la Universidade de Vigo, y aunque trabajó hasta este mismo mes, ahora necesita el apoyo de su familia para continuar sus estudios, una situación que es muy común entre los jóvenes.

“Castings” para ver un piso

“El principal problema a la hora de encontrar piso es la poca oferta que hay a precios razonables”, asegura Bea. “La mayor parte son carísimos. Los que tienen precios mas asequibles están en las afueras”. Por si fuese poco, muchos jóvenes como Bea acaban por sentirse entrevistados a la hora de buscar dónde vivir, sometidos a muchas preguntas que ya van más allá de la solvencia económica: “Muchas veces los caseros buscan solamente funcionarios o te dicen que no les encaja tu perfil. Hay mucha demanda y poca oferta a precios accesibles. Encontrar un piso por menos de 600 euros es casi una lotería”.

“Cuando encuentras un piso en una plataforma, a los pocos minutos de llamar, ya llamó mucha gente, y aunque lo vayas a ver, hay otra mucha gente que lo quiere y no tienes tantas posibilidades de que te lo alquilen a ti”. Igual que Nicole, ha notado la subida de los alquileres en Pontevedra, ciudad donde estudió su carrera: “Cuando vivía con compañeras, hace dos años, éramos cuatro chicas y pagábamos 650 euros por el piso.” Este curso lo dedicará íntegramente a estudiar, pero “aun trabajando a jornada completa significaría dejar más de la mitad de sueldo en el alquiler”.

