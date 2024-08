O programa +Bosques chega á Illa de Tambo e o Lago Castiñeiras

A Deputación organiza esta fin de semana dous novos percorridos do programa provincial +Bosques, que mobilizará un total de 30 persoas aos espazos naturais do Lago Castiñeiras (Marín e Vilaboa), o sábado, e da Illa de Tambo (Poio), o domingo 25 de agosto. Os percorridos teñen unha duración de arredor de tres horas co fin de afondar sobre estes espazos, lugares protexidos ou con exemplares botánicos singulares.