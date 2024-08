La historia marinera aborda Combarro

La vigésimotercera edición de la Fiesta del Mar dio este jueves el pistoletazo de salida en el entorno de la Plaza da Chousa, en Combarro, con una inauguración institucional en la que participaron el alcalde de Poio, Ángel Moldes; el presidente de la Diputación, Luis López; y los conselleiros de Educación y Vivenda, Román Rodríguez y María Martínez.

Cuatro días de festejos en los que hat una zona para degustar los productos del mar en el que colaboran una veintena de locales hosteleros de la localidad, una carpa de exposiciones con muestras centradas en la cultura marinera, encuentros de embarcaciones tradicionales, actividades para el público infantil y actuaciones musicales, con conciertos a cargo de Broken Peach, The Rapants –este viernes a las 23.00 horas– Soraya Arnelas, sábado a las 00.30 horas, o la banda tributo Remember Queen, que cerrará los conciertos nocturnos el domingo a las 23.00 horas.

Degustación de elaboraciones del mar. | // G.S.

Por su parte, el presidente de la Diputación, Luis López, hizo referencia a la calidad turística de Combarro como baluarte para celebrar este fin de semana de fiestas.

Apertura institucional de la fiesta. | // G.S.

“La Festa do Mar es una muestra de lo que somos, un pueblo marcado por la cultura marinera, orgulloso del fruto de su trabajo y que sabe celebrar. Pero además es una propuesta que combina en una pequeña villa nuestros más grandes atractivos: belleza natural, riqueza cultural y gastronomía de calidad”, declaró el responsable provincial en la inauguración de un evento que “acumula ya 23 años ofreciendo experiencias 100% Rías Baixas”.

La agenda de esta Festa do Mar incluye cuatro jornadas de espectáculos y conciertos, intercalados con la muestra de dos exposiciones: Mareas de Vida, As mulleres do Mar; y As Nosas Bateas, Fonte de Vida. Además, el sábado se celebra una “festa mariñeira”, con una sesión vermú a cargo de Raúl y Cia, espectáculo infantil cortesía de Pinchadiscos y el cierre con Vento Mareiro y Orfeón.

Todo ello estará también acompañado por la presencia de varias gastronetas de Galicia sabe Amar, con degustación de productos del mar organizada por la Consellería de Mar.

El otro eje de la programación lo protagonizan las embarcaciones tradicionales, con un encuentro seguido de regatas hasta el domingo en colaboración con el Club Mariño A Reiboa, para el que se espera la participación de medio centenar de asistentes.

En esa línea, el alcalde de la localidad, Ángel Moldes, señaló que esta celebración sirve para que la gente que se acerque a Combarro “respire mar y conozca de primera mano la importancia que tiene este sector, junto con el turismo, para el desarrollo socioeconómico de nuestro Concello”.

Un argumento compartido nuevamente por el presidente de la Diputación, que hizo hincapié en el acervo marinero y el trabajo que hay detrás de lugares como Combarro y el esfuerzo de sus gentes.

“No descubro ningún secreto si digo que esta villa es una parada obligada para cualquier persona que visite nuestra provincia. Pero Combarro es mucho más, es una fuente de vivencias felices: Ese trabajo diario a bordo de una chalana, tan duro y exigente como hermoso y gratificante; esa cocina familiar, tan humilde como exitosa; o esa cercanía y hospitalidad de sus gentes, que ofrece al visitante lo mejor de su casa. Todo eso es lo que celebramos con esta Festa do Mar”, remarcó Luis López.

The Rapants, plato fuerte musical del viernes

La Praza da Chousa de Combarro acoge este viernes uno de los conciertos más destacados de las cuatro jornadas que conforman la Festa do Mar, con la aparición estelar de The Rapants a partir de las 23.00 horas. La banda indie de Muros cerrará un día repleto de actividades en el lugar poiense, que arrancará con la apertura de las exposiciones Mareas de Vida y As Nosas Bateas, Fonte de Vida. Por la tarde, en paralelo a la fiesta, dará comienzo el encuentro de embarcaciones tradicionales con la recepción de los barcos a las 17.00 horas y el espectáculo infantil a cargo de Pompas, a partir de las 18.30 horas. La diversión para los más pequeños dará paso, a las 20.00 horas, a la muestra de la canción marinera, un preámbulo musical a las primeras actuaciones del día, a cargo de Adelaida, Chispa do Lérez y, posteriormente, el recital a cargo de The Rapants.

