A Deputación ultima o prazo para obter axudas de actividades turísticas

A Deputación de pechará o luns día 26 o prazo para solicitar as axudas para que entidades da provincia sen ánimo de lucro poidan realizar actividades de carácter turístico ao longo do ano 2024. Con esta liña de achegas, que conta cun orzamento de 80.000, a institución provincial busca colaborar no fomento do turismo da provincia de Pontevedra por mor da importancia que este sector ten no conxunto da provincia.