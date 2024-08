Combarro abre la Festa do Mar con la carpa-museo y el grupo Broken Peach

Cuatro días de celebración en hoy y hasta el domingo, para rendir homenaje a la cultura marinera. Combarro abre a mediodía una nueva edición de la Festa do Mar con una programación que da protagonismo al mar, con propuestas destinadas a todas las edades y todos los públicos, que incluyen gastronomía, tradición, cultura y música.

El programa se estructura en tres bloques en la Praza da Chousa. La gastronómica, con la degustación de productos del mar en los food trucks Galicia sabe Amar, de la Consellería do Mar, y con actuaciones musicales durante la sesión de vermú del sábado y domingo, a las 13.30 horas, con Raúl&Cía y Sobre toda ella. Las personas que decidan quedarse a almorzar o cenar, podrán hacerlo en alguno de los más de veinte restaurantes de Combarro.

El segundo eje se centrará en la carpa-museo, con varias exposiciones sobre la cultura marítima, entre las que se incluyen maquetas de barcos y otras piezas cedidas por particulares de sus colecciones personales, fotografías antiguas recogidas por el Ateneo Corredoira de Combarro, piezas del Museo do Mar de Vigo relacionadas con la sector conservero y el arte del mar, así como la Exposición Mares de Vida, cedida por Fumpromar, y que pone en valor el trabajo de los mariscadores de Poio.

Y el tercer eje del programa son las embarcaciones tradicionales, con encuentros y regatas entre mañana viernes y domingo en colaboración con el Club Mariño A Reiboa, que contarán con la participación de alrededor de medio centenar de participantes.

Para los niños también se incluyen propuestas todos los días a las 19.30 horas. Así, podrán disfrutar mañana del espectáculo “Pomper, a festa das pompas”, el sábado de la música de “María Faltri Picadiscos” y el domingo “Cirkompacto” de los Hell Brothers. El certamen de Música Marítima se celebrará de viernes a domingo por la tarde, con las actuaciones de Adelaida, Chispa do Lérez, Vento Mareiro, Pontus Veteris y Vides Novas.

En cuanto a los conciertos, hoy se ofrece el “Camiñantes e Cantantes” de La Ocaband, con las actuaciones de Pili Pampín, Lucía Pérez y Pepo Suevos, a las 21.00 horas y, a partir de las 23.00 horas llega la actuación de Broken Peach, grupo que lleva años triunfando sobre los escenarios y que hace unas semanas presentó “Welcome to the Brokenlands”, su primer disco con canciones originales.

Mañana viernes, a las 23.00 horas, tocarán en Combarro The Rapants, una banda gallega que navega entre el indie, el pop y el garage. El sábado será la Gala Festa do Mar, con las actuaciones de Bombay, DJ Michi y Soraya Arnelas. Bombay y DJ Michi empezarán a las 22.30 horas y, tras los fuegos artificiales, continuará Soraya. Bombai es un grupo valenciano con singles conocidos como “Solo si es contigo”, “Imparables”, “Superhéroes” o “Tú me has cambiado”. Soraya Arnelas es una cantante y compositora española que se dio a conocer en 2005 en el programa Operación Triunfo.

Finalmente, el domingo a las 23.00 horas será el turno de Remember Queen, uno de los mejores tributos del mundo que hace parada en Poio en su gira europea. Un homenaje a Queen, a su música y a la figura de su líder, Freddie Mercury.