Correos muestra interés por una nave en Alba para su operativa local y provincial

La Comisión de Urbanismo del Concello de Pontevedra dio cuenta este martes, entre los asuntos tratados, del interés del Grupo Correos a través de una solicitud de información por una nave situada en el lugar de Touceda, en la parroquia de Alba, que acogió con anterioridad un supermercado.

Estas instalaciones, señaló el edil Alberto Oubiña, llaman la atención de la empresa pública estatal para su uso como nave “de uso industrial destinada a unidades de reparto de correos que consisten en el tratamiento y la clasificación de correspondencia para su posterior expedición”.

No obstante, el encargado del área de Urbanismo apuntó a que esa finalidad no encajaría en los usos que, por normativa, puede albergar ese complejo ubicado en Alba, situado en suelo rústico y afectado por carreteras. “Lo previsto en el artículo 40 de la Lei do Solo establece que los usos podrán ser residenciales, terciarios o productivos, actividades turísticas, artesanales y pequeños talleres o equipamientos. El desarrollo de una actividad industrial como la que se está solicitando no estaría recogida en el artículo 40”, explicó Oubiña, que añadió que no sería viable actualmente con las especificaciones solicitadas.

A pesar de ello, desde el Concello señalan que “se cierra la puerta, pero no completamente”, ya que los técnicos municipales subrayaron en su informe que “podrán explorarse otras posibilidades asimilables al reparto de Correos”.

En ese sentido, el concejal de Urbanismo destacó que, aunque la actual pretensión del ente público no es compatible con la situación del inmueble, una nueva solicitud adaptada será estudiada nuevamente para validar ese posible proyecto.

El propio Alberto Oubiña resaltó que la solicitud de información realizada por Correos “podría estar relacionada, aunque no lo sabemos” con la petición de carácter similar que Mercadona efectuó al Concello el pasado mes de mayo, sobre tres parcelas de la avenida de Lugo, en Mourente, entre las que se incluye la que actualmente ocupa la nave de Correos dedicada a cuestiones logísticas.

“Se comentaba desde diversos puntos esa posibilidad de que Correos estuviese interesada en trasladarse y aquí tenemos la prueba de que, cuanto menos, interés hay. Veremos lo que ocurre en el futuro”, añadió Oubiña sobre un futurible cambio de ubicación.

De confirmarse esa posible transacción, la cual alejaría a Correos de Mourente en busca de otras ubicaciones para sus instalaciones de reparto y clasificación, se trataría del cuarto supermercado que Mercadona abriría en la ciudad, después de los de la avenida de Vigo, Lérez y San Mauro.

Por otra parte, este posible cambio de ubicación en las operaciones de Correos en Pontevedra llega tras varias semanas de protestas por parte del personal, que a través de sus delegaciones sindicales mostraron su malestar a las puertas del edificio de la Avenida de Lugo y la oficina de la calle Oliva por la falta de personal y recortes en la contratación, así como la falta de uniformes, especialmente de verano.

Nuevas viviendas

Otras cuestiones tratadas en la Comisión de Urbanismo incluyen una solicitud de licencia urbanística para construir un edificio de una decena de viviendas en la calle Arquitecto de la Sota, más concretamente donde se ubicaba la Marisquería Cáncamo. Como parte de esta nueva edificación, el Concello aceptó la petición de no dotar de un garaje al nuevo inmueble.

“Ahí está solicitada una licencia para la demolición y reconstrucción de un edificio. Solicitan la exención de la necesariedad de hacer un garaje, porque sería demasiado estrecho y tendría un coste desproporcionado. Desde el Concello, se admite esa posibilidad”, detalló Oubiña.

Los acuerdos incluyen también la rehabilitación de una vivienda en la calle San Roque de Abaixo para incluir su jardín como zona catalogada dentro del propio proyecto y una exención menor para la instalación de un ascensor en un edificio de la calle Xeneral Martitegui, así como otra para la reestructuración del edificio que albergaba hasta 2021 el histórico Ultramarinos El Cisne, ubicado en el número 15 de la calle Real. En este caso, el proyecto incluye derrumbamiento de zonas interiores, reformulación de la distribución de viviendas y accesibilidad interior desde el portal.

