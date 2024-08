Pistoletazo de salida al curso de Leonor

La inminente llegada a Marín de la princesa de Asturias, Leonor de Borbón, para continuar su formación militar, marcó ayer la ya tradicional entrada en la Escuela Naval Militar de los casi 150 nuevos alumnos –17 de ellos mujeres– de primer curso que compartirán instalaciones y rutina con la hija del rey Felipe VI. La heredera de la Corona llegará a Marín el día 29.

En la puerta principal del complejo castrense, los altos mandos de la institución pasaron lista a los recién llegados, que ingresan en su primer curso como cuerpo general de la Armada, infantería de Marina, ingenieros o cuerpo de intendencia, además de militares de complemento.

La mayoría, 93 de los 146 nuevos integrantes, iniciarán el primer curso sin titulación universitaria, mientras que los 53 restantes cuentan ya con asignaturas convalidadas en cursos previos. Acompañados en este primer día por sus familias, no dudaban en reconocer los nervios por empezar este nuevo periplo profesional, eclipsado en cierto modo por la presencia de la realeza en sus primeros meses en la escuela.

“Estoy ilusionado, porque siempre he querido entrar. Hay muchas horas de estudio detrás. Yo vengo igual, esté o no esté ella”, reconocía Antonio Manuel, venido desde La Línea de la Concepción, aunque su madre, emocionada por el hijo que abandona el nido, destacó “la oportunidad y la experiencia” que supone coincidir con Leonor.

Con la misma naturalidad, otros nuevos alumnos como Diego, de Oviedo, asumen esta novedad como parte de la iniciación. “A mí personalmente me afecta poco. Si viene, bien, y si no, pues también. No me pone nervioso eso en concreto”, aseguró.

En el caso de estudiantes de intercambio como Luis, procedente de Ecuador, entienden la presencia de Leonor como un hecho especial que formará parte de su etapa en España. “Me lo comentaron y me quedé sorprendido. El simple hecho de verla o conocerla ya sería algo muy especial”, afirmó.

No obstante, para alumnas como Beatriz, empezar en la Escuela Naval es la consecución de un gran objetivo personal. “Me hace mucha ilusión entrar porque lo quería desde siempre y para mí es cumplir un sueño. Si es lo que quieres, aunque cueste mucho esfuerzo, merece la pena”.

La princesa compartirá habitación con otras tres alumnas

El día uno de la Princesa Leonor en la Escuela Naval de Marín tendrá lugar el próximo jueves 29, cuando la hija del actual monarca inicie su formación acelerada de cuatro meses de duración como guardiamarina, antes de partir desde Cádiz en el crucero de instrucción en el buque escuela Juan Sebastián de Elcano. Durante ese periodo en las instalaciones castrenses ubicadas en Marín, Leonor de Borbón, que se incorpora a las actividades con los alumnos del tercer curso, compartirá cuarto con otras tres compañeras en una planta solo para mujeres. Está previsto que su agenda diaria arranque a las 6.45 horas, con la limpieza de su habitación y su uniforme preparado, antes del desayuno, de media hora de duración.

A continuación, formará y pasará revista y, a partir de las 9.00 horas, afrontará toda una mañana de clases, con estudios centrados en asuntos marítimos y navales. Las lecciones dará paso a una hora de práctica deportiva, entre las 13.30 y las 14.30 horas, antes de la comida. Por la tarde, la princesa de Asturias llevará a cabo una batería de actividades marineras relacionadas con la navegación, acompañadas de instrucción militar. Finalmente, concluirá con horas de estudio y la cena su rutina.

Los fines de semana, Leonor podrá salir de la Escuela Naval, con la expectativa en el seno de la institución militar de que pueda ejercer una vida normal y corriente con el resto de alumnos.

El Concello de Marín coordina con la Armada un acto de reconocimiento a la heredera

Del mismo modo que se hizo en 1986, cuando el entonces príncipe Felipe fue nombrado Hijo Adoptivo de Marín tras su paso por la Escuela Naval, el Concello de Marín trata de coordinar con la Armada y el Ministerio de Defensa algún tipo de acto de reconocimiento oficial a la heredera de la Corona. Así lo apuntó ayer la alcaldesa, María Ramallo, en declaraciones a la Cadena Ser. La regidora da por hecho que a lo largo de los cuatro meses que pasará la princesa Leonor en Marín “hará la misma vida” que sus compañeros “y se la verá en alguna terraza de Marín o de Pontevedra”, como también hizo durante su estancia en Zaragoza, siempre con algún tipo de escolta a su alrededor.

De hecho, los alumnos pueden realizar salidas a la calle en determinados momentos y fines de semana, pueden pernoctar fuera de las instalaciones militares. Muchos de ellos suelen alquilar pisos entre varios, si bien se da por hecho que no ocurrirá eso con la hija de los reyes. Como norma general no pueden salir de la provincia salvo que pidan permiso. y en el caso de la princesa de Asturias, es posible que regrese a Madrid en esos fines de semana.

Se da la circunstancia de que, coincidiendo con la inminente llegada de la princesa a la Escuela Naval, el centro ha decidido contratar camareros para las diferentes comidas porque “se hace necesario contar con el personal apropiado y suficiente para el reparto en el comedor de alumnos, de los desayunos, comidas y cenas que se elaboran en la cocina a una media diaria durante el curso escolar de 500 alumnos, siguiéndose en unos casos el procedimiento de servicio en mesa y en otros el de línea caliente”. A esto hay que añadir los actos institucionales que se celebran a lo largo del curso.

