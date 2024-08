El personal, ante la demanda social de más limpieza urbana: “Es imposible con los recursos que tenemos”

Desde hace semanas se suceden las quejas vecinales y sociales por la falta de limpieza en la ciudad, una demanda de la que se ha hecho eco en varias ocasiones el grupo municipal del PP. Con la llegada de las fiestas, cuya semana grande concluyó el domingo, la suciedad urbana se ha acentuado, en especial en jornadas como la de la Batalla de Flores, en la tarde del pasado día 13, cuando al día siguiente de su celebración aún poblaban las calles las serpentinas y papelitos utilizados en ese desfile.

Contenedores llenos, en especial los de reciclaje, muchos de ellos con malos olores, basura en el suelo y otras deficiencias son reconocidas por casi todas las partes implicadas, entre ellas el propio gobierno local. En su día el alcalde, Miguel Fernández Lores, admitía que la limpieza urbana era “manifiestamente mejorable”, por lo que se anunciaron reuniones al respecto con la empresa concesionaria, Prezero. Pero sin aparente resultado.

Ahora son los propios trabajadores de limpieza los que salen al paso de esta situación y dicen comprender las quejas de los ciudadanos. Subrayan que el contrato actual acumula doce años de prórrogas y “precariedad” y a día de hoy es “imposible” mejorar el servicio por escasez de personal y material “obsoleto”.

El comité de empresa de Prezero, resumió ayer la situación que padece el servicio desde hace tiempo. De entrada, recuerda que “el servicio actual está en prórroga desde 2012, es decir que durante estos últimos doce años el plantel de trabajadores y su maquinaria indispensable están en una situación de manifiesta precariedad”. Apuntan que las “raquíticas ampliaciones que se realizaron en el contrato fueron siempre un mero parche, pero nunca con la intención de afrontar en profundidad las necesidades de este servicio”.

A su juicio, “actualmente nos vemos obligados a afrontar una tarea imposible de abordar con los recursos de los que disponemos, principalmente en el aspecto del personal, y además con la mayor parte de la maquinaria completamente obsoleta”

Botellas y latas tiradas en medio de la calle / Rafa Vázquez

El comité de empresa hace hincapié “en la sobrecarga de trabajo cotidiano, a lo que se suma el incremento motivado por la época estival en la que nos encontramos y la multiplicación de la población al ser Pontevedra un destino vacacional. A este personal, claramente insuficiente, hay que añadir las averías, día sí y día también, de esta maquinaria anticuada que se traduce en nuestra impotencia para dar el servicio que se merecen los ciudadanos de Pontevedra, así como todas las familias de viajeros que visitan la ciudad, y uno de los principales motores de nuestra economía”.

Los representantes sindicales de los trabajadores dicen “entender y compartir en su mayoría las críticas que los vecinos hacen a este servicio esencial, pero entendemos que dichas críticas deben dirigirse a la empresa adjudicataria Prezero y sobre todo a los responsables del Concello de Pontevedra. Como trabajadores queremos dejar constancia de nuestro trabajo y esfuerzo diario, situación que es cuestionada por causas ajenas a nuestra responsabilidad y que nos afectan profundamente. Pedimos disculpas por la situación en la que nos encontramos, pero los ciudadanos de Pontevedra deben saber que dentro de nuestras posibilidades estamos haciendo lo imposible para dar el servicio más adecuado dados los recursos con los que contamos actualmente”

El comité de empresa también señala que “como trabajadores estamos esperando una solución a este problema que se viene agravando desde hace más de doce años. Son 4.380 días de esfuerzo para dar el mejor servicio a los ciudadanos con un constante deterioro de los medios. Tenemos claro que es necesaria una ampliación real con maquinaria en buen estado o que se convoque, de una vez, un nuevo concurso adecuado y acorde a las circunstancias y necesidades que la ciudad de Pontevedra”. Por último, dicen no entender que “un Concello que ha recibido tantos premios en seguridad vial y libre de contaminación permita trabajar con maquinaria antigua y muy contaminante”.

El gobierno local sitúa esa solución en el futuro contrato de residuos, pero hasta el momento no se ha podido adjudicar. En este largo periodo de prórrogas, el Concello llegó a convocar un concurso, pro en junio de 2023, hace más de un año, se declaró desierto porque no interesó a ninguna empresa, ya que no se consideraba rentable.

Era un contrato por un importe de 233 millones de euros y 21 años de concesión. Más de un año después, no se ha convocado otro concurso, aunque sí se han dado paso al respecto, en especial, con un aumento económico. En junio de 2024 se anunció la intención municipal de hacerlo este mismo año para luego ser adjudicado en la primera mitad de 2025. Entonces se aprobó el régimen jurídico del servicio público de gestión de residuos de competencia municipal, así como el anteproyecto de explotación del servicio público de gestión de residuos de competencia municipal y el estudio de viabilidad de la concesión.

