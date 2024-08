La carrera solidaria de ayer “Yo corro por Lúa” no fue solo un acto de resistencia física sino también un grito de esperanza y solidaridad que resonó a lo largo de los 130 kilómetros que separan A Coruña de Pontevedra. Bajo un sol inclemente y temperaturas cercanas a los 30 grados, trece corredores emprendieron, y completaron por relevos, esta travesía a pie con un único objetivo: apoyar a Lúa Durán, una pequeña guerrera pontevedresa que lucha cada día contra dos enfermedades raras.

Desde el inicio del recorrido, en A Coruña, esta carrera destacó por su espíritu comunitario, que también se vio en los abrazos y en las palabras de cariño a la llegada de los corredores a Pontevedra, entre ellos el padre de la pequeña, Kike Durán. A lo largo del recorrido, el apoyo de la comunidad fue palpable, con familias, amigos y desconocidos que se unieron para alentar a los corredores y mostrar su respaldo a la causa. Las muestras de cariño y solidaridad fueron constantes, creando un ambiente que fusionaba la emoción con el compromiso social.

Kike Durán besa a su hija Lúa nada más llegar a Pontevedra tras el reto solidario. | // RAFA VÁZQUEZ

Leti Muñiz, madre de Lúa, aguardaba a los participantes con ansia en las inmediaciones de O Burgo, junto a su hija Leti, Leti, quien junto a su esposo Kike, se ha convertido en un símbolo de lucha incansable, explicó que la carrera no solo era un evento deportivo, sino también una plataforma para dar visibilidad a la situación de Lúa y otras personas que padecen enfermedades raras. “Queremos dar visibilidad a la situación de Lúa y a esta enfermedad. Si no se habla de algo, es como si no existiera”, compartió Leti con la voz cargada de emoción.

La llegada de los corredores al puente de O Burgo fue uno de los momentos más conmovedores del día. Kike Durán, al abrazar a su hija, no pudo contener su emoción y gratitud. “Todo esto es gracias a la gente que nos acompaña. Esta es nuestra familia, la que nos apoya y cuida”, expresó Kike. Para él, la carrera no solo es un evento deportivo, sino una fiesta que celebra la vida y la unidad, uniendo a la comunidad en torno a una causa que va más allá de cualquier esfuerzo físico.

La carrera, meticulosamente organizada por la deportista y entrenadora Raquel Carragal da Costa, se convirtió en un ejemplo de como el deporte puede ser una herramienta poderosa para el cambio social. Cada año, Carragal dedica un evento deportivo a una enfermedad diferente, con el fin de concienciar y recaudar fondos para causas que suelen quedar relegadas al olvido. Este año, el enfoque estuvo en la necesidad urgente de que el Sergas establezca una unidad especializada para atender casos como el de Lúa, sin límites de edad.

El recorrido no solo unió físicamente dos ciudades, sino que también conectó a las comunidades que se encuentran en el camino. Los corredores pasaron por puntos clave como los hospitales públicos de A Coruña y Pontevedra, donde Lúa recibe su tratamiento, simbolizando así la importancia de que el sistema sanitario mantenga su apoyo constante, sin importar la edad del paciente.

Lúa, a pesar de sus apenas ocho años, ha demostrado ser una fuente de inspiración para todos los que la conocen. Afectada por artrogriposis múltiple congénita, una enfermedad neuromuscular que provoca contracturas articulares y debilidad muscular, y por el síndrome Z.A.R.D., una rara mutación genética en el cromosoma X, Lúa enfrenta cada día con una valentía inquebrantable. Esta pequeña es una de las cuatro niñas diagnosticadas con Z.A.R.D. en toda España, siendo la única en Galicia y la mayor de todas.

