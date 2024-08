Portonovo despide hoy las fiestas de San Roque con el Día do Can

Después de dedicar la jornada de ayer a la Virgen del Carmen, Portonovo pone hoy punto final oficial a sus fiestas de verano en honor a San Roque, con las actividades lúdicas y divertidas del Día do Can. La música la ofreció ayer la Banda de Música de Redondela y por la tarde se celebró la misa solemne con la actuación de la Coral de Santa María de Adina. Después fue la procesión y por la noche hubo verbena con la orquesta Costa Dorada y la disco móvil Poison.

El Día do Can de hoy domingo arranca con la música en la calle y por la tarde, a las 18.00 horas, tendrán lugar los tradicionales juegos populares en el muelle. La verbena, a partir de las 22.30 horas, contará con la orquesta Galilea y Dolce Vita. Mañana lunes se celebra el habitual Día do Neno.