Reclaman “políticas públicas de Memoria reais”, na homenaxe a Alexandre Bóveda

Amalia Bóveda, filla de Alexandre Bóveda, reivindicou este sábado, ante o monumento que lembra o fusilamento do seu pai a mans dos fascistas en 1936, “políticas públicas de Memoria, porque nos pertencen”. No Día de Galiza Mártir, a filla de Bóveda recordou ante representantes de tódalas administracións públicas, que “esta angueira da memoria está sin rematar” e que “sen o porvir, xogámonos o pasado”, así como “a construción dunha sociedade plural e democrática”.

Xunto a Amalia Bóveda, diante do monumento da Caeira, en Poio, estiveron tamén representantes das fundacións Castelao e Bóveda; o conselleiro de Cultura da Xunta, Xosé López Campos, os alcaldes de Poio e Pontevedra, Ángel Moldes e Miguel Lores, o vicepresidente da Deputación, Rafa Domínguez, así como a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón.

David Otero, vicepresidente da Fundación Alexandre Bóveda, recordou que “está aínda por recoñecer e declarar, na oficialidade decretada, o día nacional de Galiza Mártir”, suliñou. “Queremos desatar o que quedou atado e ben atado. Non imos apagar o tema. Non imos acalar a historia”, engadíu Otero.

Acto de homenaxe na Caeira / FdV

O alcalde de Poio, Ángel Moldes, afirmou neste acto que “ninguén debe ser sinalado polas súas ideas, todas as persoas deben ter a liberdade de decidir e de pensar libremente”. O rexidor afirmou que “desde o Concello de Poio condenamos todas as ditaduras, ninguén pode ser sinalado polas súas ideas, por pensar diferente, e todas as persoas deben ter a liberdade de decidir e de pensar libremente” e subliñou este día como unha xornada “importante para que persoas con ideas diferentes, con proxectos políticos distintos, poñamos en valor a figura do que representa Bóveda”.

Precisamente, engadíu, “esta é a mellor homenaxe que lle podemos facer: ir polo eido do consenso e da non confrontación, porque isto é o que nos demanda a cidadanía, que está cansa de debates estériles e de que se sinale por pensar diferente. Ter a capacidade de respectarnos, de escoitarnos e de dialogar”.

Tras o acto oficial, o grupo provincial do BNG reivindicou máis orzamento para políticas de Memoria Histórica “reais” por parte da Deputación de Pontevedra e da Xunta de Galiza e a implicación dos colectivos memorialistas nas actividades de ambas institución, a oficialización do Día de Galiza Mártir e a declaración de San Simón como illa da memoria. Así o reclamou a deputada provincial María Ortega, sumándose ás peticións realizadas pola Fundación Alexandre Bóveda e a Fundación Castelao. Manuel Pazos recibíu o Premio Galiza Mártir.