Manitas del albergue a los 77: “Siempre hay algo que hacer”

Kike Torres tiene 77 años recién cumplidos y desde que se jubiló, en el año 2003, no ha parado ni un momento. Su día a día se desarrolla con un horario completísimo de mañana y tarde en el albergue público Virxe Peregrina de Pontevedra, el gestionado por el colectivo sin ánimo de lucro Amigos do Camiño Portugués a Santiago. “Lo importante es tener salud y ganas de vivir”, asegura, siempre con alguna herramienta en la mano.

Y es que este pontevedrés tiene un papel importantísimo en el albergue de peregrinos, como todos sus voluntarios, pero en su caso porque es el responsable de que todo funcione a la perfección: es el manitas y gracias a él el mantenimiento del edificio funciona como un reloj.

“Siempre hay algo que hacer. El otro día se estropeó la máquina expendedora y estaba llena de chocolate, otro vez es un baño, el alumbrado...”, resume. Para él no hay avería que se le resista y Amigos do Camiño Portugués a Santiago encontró en su persona un filón, ya que además Kike Torres también ejerce como hospitalero (los voluntarios encargados de recibir a los peregrinos e instalarlos en las habitaciones).

“Cuando me jubilé tenía muy claro que yo no valía para estar parado. Es conveniente tener la cabeza ocupada haciendo cosas y, como afortunadamente, no tengo problemas de salud, aquí estoy. Vengo todos los días de ocho de la mañana a mediodía y después vuelvo por la tarde. Casi siempre soy yo el que cierra el albergue, sobre las diez de la noche”, informa.

En su vida laboral en activo, que comenzó a los 22 años, Torres trabajó como jefe de máquinas en la Marina Mercante, en petroleros y, en su última etapa, en barcos de pesca. Su buen hacer con las máquinas le labró un nombre, de modo que nunca le faltó trabajo. Su puesto le permitió conocer medio mundo; así que estuvo en Australia, Corea, Malvinas, Sudáfrica, Canadá, Noruega, Groenlandia, Filipinas...

“Lo importante es tener salud y ganas de vivir”

Y pese a haber visto tantas culturas y territorios diferentes, hay uno en concreto que conquistó su corazón: el que recorre el Camiño de Santiago.

“Siempre quise hacer el Camino y en cuanto me jubilé me puse a ello. Desde entonces lo he hecho varias veces. Todas las variantes. Hasta hace poco la Portuguesa era la más tranquila, aunque parece que eso ya está cambiando. Me gusta mucho el Primitivo y el Portugués por la Costa también tiene su encanto”, reconoce.

Hay que decir que Kike Torres también forma parte de la directiva de la asociación Amigos do Camiño Portugués, presidida por Celestino Lores. Y esta vinculación es la que llevó a que su hija, Conchi, sea la hospitalera por excelencia del albergue, habiendo superado ya una década al frente del mostrador de recepción de las instalaciones en la calle Ramón Otero Pedrayo, junto a las estaciones de tren y autobús.

Kike Torres no faltó nunca a su cita diaria con el albergue, ni siquiera cuando la pandemia del COVID lo paralizó todo. “Nunca tuve miedo. Salvo cuando nos confinaron, nunca dejé de venir. Antes de la pandemia éramos unos 70 hospitaleros, ahora quedamos muchos menos, pero mientras pueda seguiré viniendo”, afirma.

Puede hacerlo porque tiene buena salud, algo que él valora muchísimo: “Lo importante es tener salud y tener ganas de vivir”.

