“La grandeza de Sanxenxo es que acoge a todo tipo de público, con distinto poder adquisitivo”

Alfonso Martínez Cacheda es el presidente del Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo (CETS) desde finales de 2019. El colectivo está formado aproximadamente por 120 asociados, mayoritariamente alojamientos, pero también restauración y actividades complementarias. El empresario hace un balance del sector en lo que va de verano para FARO.

– Está siendo un verano intenso en cuanto a afluencia turística en toda la comarca de Pontevedra, pero especialmente en Sanxenxo. ¿Qué balance hace?

– Julio se cerró con una ocupación superior al 70% y la primera quincena de agosto fue muy buena. El tiempo también está ayudando y es temporada alta. Para esta segunda quincena las perspectivas son muy buenas también.

– Y, sobre todo, mucho turista nacional. ¿Sigue siendo el procedente de Madrid el mayoritario?

– Mayoritariamente son turistas nacionales y del centro del país hacia el norte. Lo que pasa es que el mes de agosto es el mes por excelencia de gente de Madrid, eso no quiere decir que en julio no vengan. También tenemos muchos viajeros procedentes de Castilla y León, Asturias... y este año muchos de Andalucía. En cuanto a los extranjeros, los vecinos portugueses, por supuesto. Hay que tener en cuenta, respecto a la gente de Madrid, que mucha de ella viene desde hace años y se crean vínculos. Tanto es así que algunos terminan comprando vivienda aquí.

– De generaciones...

– Sí, claro. Ahora ya estamos en segundas y terceras generaciones. Vienen hijos y nietos que venían con sus padres y abuelos. Tenemos unos turistas muy civilizados y la gente repite con mucha asiduidad.

– ¿Qué es lo que más le gusta a los turistas que llegan a Sanxenxo? ¿La gastronomía? ¿Las playas?

– Comer se come bien en toda Galicia, y en el norte de España en General. Una de las razones por las que los turistas escogen esta comunidad autónoma es la comida y en el caso de Sanxenxo uno de los motivos es que hay mucha variedad y para todos los gustos. Pero nuestro mayor activo son nuestras playas, somos un destino vacacional mayoritariamente de sol y playa. Eso no quiere decir que no tengamos más cosas, porque la gente viene aquí porque es un lugar con mucha actividad pero también tranquilo. También me gustaría destacar que tenemos una variedad muy amplia, y de calidad, tanto de hospedaje como de restauración. La grandeza de Sanxenxo es que acoge a todo tipo de público, con variedad de poder adquisitivo.

– ¿Qué hay de cierto sobre el famoso “microclima” de Sanxenxo?

–No es Sanxenxo única y exclusivamente, sino toda la ría de Pontevedra. Pero sí que es verdad que la ventaja que tienen las playas de aquí están muy abrigadas, resguardadas.

– Respecto al auge de nuevos formatos de alojamiento en el municipio, ¿hay rivalidad entre los tradicionales hoteles y los pisos turísticos?

– Yo creo que hay que diferenciar lo que son los apartamentos y viviendas turísticas de los que son de uso turístico. Los primeros son una actividad empresarial que funcionarían como los apartahoteles, mientras que las viviendas de uso turístico son las de particulares, que aquí se alquilaron toda la vida. Lo cierto es que en los últimos cinco años ha habido un incremento muy alto, de hecho, somos el concello de toda Galicia que más tiene de esta propuesta de particulares. Aquí convive todo. El tiempo de clientela de un alojamiento no busca el otro. No creo que haya una competencia con los hoteles, pero no podemos perder de vista la capacidad que tiene un destino a nivel turístico. Eso sí hay que tenerlo en cuenta, porque en los últimos años ¿cuántos hoteles se han abierto? ninguno, mientras que viviendas de uso turístico sí, y esto sí se lo hemos trasladado al Concello y a la Xunta. ¿Se puede seguir creciendo en ese sentido?

“No hay un problema de masificación todavía” – ¿Tienen miedo de que Sanxenxo termine muriendo del éxito? – No es miedo, pero sí que tenemos que aprender de lo que ha pasado en otros destinos, como el Levante. Al final los patrones se repiten. Nosotros no podemos ir hacia eso. Cuando hablamos de turismo de calidad, no estamos pensando en que venga la gente que tiene muchísimo dinero, sino la de todos los poderes adquisitivos, que se comporte en el destino y se integre con la población local y respete todo en general, incluido el medio ambiente. Sobre todo, hay que huir del turismo de masas, no tenemos que ver tanto la cantidad de gente que viene como el gasto y la rentabilidad. Todos sabemos que el mes de agosto es de muchísima gente, pero no estamos ante un problema de masificación todavía. En todo caso, no queremos perder de vista ese horizonte pensando en que algún día pueda ocurrir. – ¿Se ha notado un incremento de turismo a raíz del cambio climático? Esos turistas nacionales que buscan más las temperaturas suaves gallegas... – Sí, el cambio climático también lo estamos sufriendo aquí, estas irregularidades no son normales. A Galicia por ahora le está favoreciendo de alguna manera en el sentido de que se sufre en menor medida que en las zonas del sur. Notamos un aumento de gente de Andalucía, que viene buscando buen clima y escapando de ese calor sofocante. En todo caso, aunque a nivel turístico nos beneficie, también nos preocupa, porque es una realidad.

