Poio homenajea sus orígenes en la Festa do Mar de Combarro

Entre el 22 y el 25 de agosto, Combarro se convertirá en el epicentro de la celebración de la vigésimo tercera edición de la Festa do Mar. Este evento, que rinde homenaje a los orígenes marineros de la villa, ofrece una variada programación dirigida a todos los públicos, con actividades que combinan gastronomía, tradición y cultura.

Durante la presentación oficial de la programación, que tuvo lugar ayer en el Concello de Poio, el alcalde Ángel Moldes destacó la importancia de esta fiesta como una oportunidad para que los visitantes experimenten de primera mano la relevancia del sector pesquero en la economía local. “Queremos que la gente que se acerque a Combarro respire y conozca de primera mano la importancia que tiene este sector, junto con el turismo, para el desarrollo socioeconómico de nuestro municipio”, subrayó Moldes, invitando a todos a participar en las festividades.

El acto de presentación se llevó a cabo en la Casa Rosada de Poio y contó con el secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García; los concejales de Eventos y Festexos e Cultura, Fran Dasilva y Natalia Sabarís; así como representantes de organizaciones locales como el Ateneo Corredoira de Combarro, Amecomra y el Club Mariño A Reiboa. Todos ellos destacaron la relevancia cultural y económica de la Festa do Mar, que ya es un evento consolidado en el calendario festivo de la región.

La programación de la fiesta se desarrollará principalmente en la Praza da Chousa, un espacio emblemático de Combarro que se vestirá de gala para acoger una serie de actividades divididas en varios bloques temáticos. El primero de estos bloques se centrará en la gastronomía, con degustaciones de productos del mar en los foodtrucks de Galicia Sabe Amar, una iniciativa de la Consellería do Mar. Estas actividades estarán acompañadas por sesiones vermú con actuaciones musicales en vivo y la colaboración de veinte locales de hostelería que se han sumado a la fiesta para atender a los numerosos visitantes que se esperan durante estos días.

El segundo bloque de actividades estará dedicado a la cultura marinera, con una carpa museo que albergará diversas exposiciones. Entre ellas se encuentran maquetas de barcos y otras piezas históricas cedidas por los vecinos de la localidad, fotografías proporcionadas por el Ateneo Corredoira de Combarro, y una selección de objetos del Museo do Mar de Vigo, relacionados con la industria de las conservas y el arte del mar. Además, se podrá visitar la exposición “Mareas de Vida”, cedida por Fumpromar, que pone en valor el trabajo de las mariscadoras de Poio. Otra exposición destacada será “As nosas bateas, fonte de vida”, realizada en colaboración con Opmega, que resaltará la importancia de las bateas en la economía y cultura local.

El tercer bloque de la programación girará en torno a las embarcaciones tradicionales, un símbolo del legado marinero de Combarro. Entre el viernes y el domingo, se llevarán a cabo encuentros y regatas en colaboración con el Club Mariño A Reiboa, en las que participarán cerca de cincuenta embarcaciones, ofreciendo un espectáculo único en las aguas de la ría.

The Rapants, Soraya y Bombai entre los conciertos estrella

El jueves 22 será el primer concierto en la Praza da Chousa, con el musical “Camiñantes e Cantantes” de La Ocaband con la actuación de Pili Pampín, Lucía Pérez y Pepo Suevos a las 21.00 horas. A partir de las 23.00 será el turno del grupo Broken Peach, que hace unas semanas presentó su disco “Welcome to the Brokenlands”. Al día siguiente, viernes 23, actuará la banda de Muros the navega entre el indie, el garage y el pop, The Rapants, a las 23.00 horas y al día siguiente se subirán al escenario Bombai, DJ Michi y Soraya, ex concursante de Operación Triunfo en el año 2005. Bombai y DJ Michi actuarán a las 22.30 horas y habrá que esperar a las doce y media de la noche, una vez sean los fuegos de artificio, para disfrutar de la voz de Soraya, que presentará su nuevo sencillo, “Earthquake”, a la vez que deleitará a los espectadores con sus éxitos como “Dreamer”, “Feeling you”, “Con fuego” o “Universe in me”.

El domingo a las 23.00 horas será el turno de Remember Queen, unas de las mejores bandas tributo del mundo que en su tour de verano por Europa hace una parada en el municipio expresamente. Se trata de un homenaje a la famosísima formación británica que lleva desde el año 2011 siendo un referente mundial en su género y ya ha sido vista por más de tres millones de espectadores desde entonces.