“Pagou a pena esperar, neste concerto hai un condicionante especial de relación coa cidade”

O gaiteiro e frautista pontevedrés Óscar Ibáñez cumprirá na noite deste venres un dos seus soños: poder tocar coa súa banda, Tribo, na semana grande das Festas da Peregrina (22.30 horas, Praza de España). A actuación terá lugar, ademais, co gallo do 20 aniversario da traxectoria artística da agrupación, polo que o espectáculo, baixo o título de “Tribal XX”, combinará novas creacións con algúns dos temas destacados de traballos anteriores, de xeito que máis de 70 músicos se subirán ao escenario das festas locais. Unha cita imperdible.

– Vai ser o seu primeiro grande concerto nas Festas da Peregrina, pero realmente houbo un anterior hai uns anos que pasou un pouco desapercibido.

– Si. A nosa primeira oportunidade foi en 2020 en pandemia, cun concerto que agradecimos moito e foi moi especial para nós, pero que se fixo nunhas condicións de limitación: aforo, músicos e duración reducidos. Quedamos coas ganas de poder representar un espectáculo de grande formato e adaptado a este espazo da Praza de España. Temos esa oportunidade este ano.

– E coincidindo co 20 aniversario coa Tribo, dobre celebración.

–Queda moi ben enmarcado, celebramos por todo o alto e cun grande espectáculo con máis de 70 músicos e artistas en escena: Suso Iglesias, Paula Gómez, Xosé Liz, Paco Dicenta, Leandro Deltell, Teresa Gómez, Carla Villanueva, Daniel Pereira Cristo, Montse Ogando, Emilio Rúa,Evar Faraldo, Rebeca Santos e as agrupacións Celme, Real Coro Toxos e Froles de Ferrol e os Cabezudos Os Viqueiras. Tamén estará algún músico invitado dos que estiveron na banda nalgún momento. Sempre soñamos con tocar en grandes espazos e festivais, saír de Galicia e ir ás grandes capitais, pero tamén é importante e unha grandísima oportunidade poder tocar para os teus. A de Pontevedra, de case dúas horas, vai ser a única representación neste formato nesta xira.

– Case dúas horas de actuación, máis de 70 músicos... De quen saíron todas estas ideas?

–A cabeza non para (risos). Nestes últimos anos xa tivemos a ocasión de colaborar con todos eles, non é a primeira vez. Ocorréuseme que era un bo momento para xuntalos a todos e facer este macroconcerto especial para Pontevedra.

– Hai unha semana tocou nas Festas de San Salvador de Poio, a súa localidade natal. Está claro que está a ser un verán especial...

– Foi un concerto súper especial, era a primeira vez que tocaba na miña parroquia natal dende que era un neno e ía co grupo Treboada a estas festas. A última vez que debín tocar no atrio desa igrexa foi no 1988 e nunca máis tivera a oportunidade, polo que estoulle moi agradecido ao Concello de Poio, Turismo de Galicia e á Asociación Viñas de San Salvador. Foi emotivo e coas emocións a flor de pel.

"O folk é unha etiqueta que agora abrangue moitas cousas que para min non son tan folk”

– Tan difícil é tocar na propia terra, en Galicia?

– Ás veces atopamos máis obxectividade en espazos onde non nos coñecen, incluso en países e festivais de fóra. En Galicia non sempre é tan doado. Penso que debemos ser máis abertos e quitarnos eses prexuízos de que todo o de fóra é mellor. Galicia é unha potencia mundial e cultural con artistas incribles e que son, ás veces, os nosos veciños.

– Como xurdíu entón a oportunidade de tocar este verán en Pontevedra, nas festas grandes?

– Foi unha proposta que trasladamos ao Concello a raíz deste 20 aniversario. Xa o viñamos comentando dende o ano pasado. Pagou a pena a esperar, porque queda moi ben enmarcado nesta data e vai ser o punto álxido da xira. Imos emocionados a todos os lados, pero aquí hai un condicionante especial de relación coa cidade e con ese sentido de pertenza.

– Que destaca desas dúas décadas de traballo de Óscar Ibañez e Tribo?

– Hai varias etapas. Houbo unha primeira máis de cuartetos, cunha formación reducida, e despois xa introducimos o violín e o baixo. A última etapa máis destacada foi cando introducimos gaiteiros e unha parte escénica. Foi unha transformación dunha formación de catro a quince músicos. O que sobre todo destaco é o traballo. Despois de traballar e traballar, seguir traballando e traballando. Non hai máis receta nin fórmula. Hay que traballar moitísimo, ser perseverante e loitar moito. Ás veces é un camiño que ten doces, como este concerto da Peregrina, e outras momentos complexos, nos que hai que atopar esa forma para continuar. Hai cousas que tardan en chegar, polo que sobre todo tes que crer no que fas, no que te gusta e apaixona.

– Parece que o folk pasa por un dos seus mellores momentos...

– O folk é unha etiqueta que agora abrangue moitas cousas que para min non son tan folk. Hai etapas. Aquelo que chamabamos folk nos anos 90, co boom do folk, non é o actual. Era máis de gaita, mentres que agora que os gaiteiros estamos máis nun valle, a música vogal, de pandeireta, está nun momento máis álxido, que tamén me parece merecido e necesario. As fórmulas que están funcionando máis, e por iso convencen a maior público, son aquelas que beben da tradición pero misturadas coa música electrónica, non tan orgánicas nin cen por cen directo. Son momentos distintos.

