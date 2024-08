“Mucha gente quiere llenar el mundo de ‘tontas canciones de amor’ y ¿qué hay de malo en eso?”

Pensarías que la gente ya se ha cansado de tontas canciones de amor

Con esta frase empieza Paul McCartney la canción Silly Love Songs, un tema al que nos retraemos para hablar de Ven a vivir, la nueva canción de Xacobe Medina (2000, Pontevedra). No es que se establezca una relación entre su canción y la del exintegrante de los Beatles, sino que es una muestra de cómo se siguen haciendo buenas –y a veces tontas– canciones de amor. Ven a vivir sale este domingo a la luz en todas las plataformas y es una canción en la que Xacobe Medina cuenta con la colaboración de Noemí Fernández, cuarta finalista del programa La Voz.

–¿Qué hay detrás de esta nueva canción?

–Esta canción tiene un ritmo y una forma mucho más sencilla que Tan largo el amor, de hecho también tiene una letra más directa. Yo lo que quería era tratar de combinar la música clásica con el ritmo del reggaetón. El reggaetón es un ritmo, la gente piensa que es un estilo pero es un ritmo. Toco el violín en la canción, pero hay chelo y hay viola en una composición que es completamente moderna, se podría poner en una discoteca y nadie se daría cuenta de que hay música clásica en el arreglo. Es una canción sencilla, no es tampoco Yesterday o una balada clásica.

–Pero dentro de la sencillez siempre puede haber cierta complejidad.

–Tiene tres partes distintas y el estribillo lo hacemos Noemí y yo juntos. Me inspiré bastante en la estructura del bolero de Ravel porque tiene una característica que es que empieza con muy pocos instrumentos, de hecho, con uno solo: una caja. A partir de eso va metiendo más instrumentos, pero los que aparecieron al principio siguen haciendo exactamente lo mismo. Esta canción tiene un poco de eso: empieza con un instrumento, que es un teclado, que suena y a partir de ahí entra el bajo, los violines... Y poco a poco se va creando toda la base instrumental.

–Está muy claro cómo es la parte instrumental, pero ¿qué se puede decir de la letra? ¿Qué nos cuenta?

–Yo esta canción la había compuesto con otra letra completamente distinta, más melancólica y más parecida a la de Tan largo el amor. Pero lo cambié para hablar más en términos generales, con un mensaje más vitalista (risas). Por eso se llama Ven a vivir. El tema es que, a pesar de que el inicio de la canción haga un recordatorio de un amor pasado, yo creo que el mensaje final no es triste... Es como que eso es el pasado, pero ahora vamos a disfrutarlo, a vivirlo.

–Una vez más vuelve al amor, como en la otra canción.

–Soy un romántico (risas). Me gusta que las canciones tengan un mensaje positivo y me parece que la mayor parte del reggaetón tiene un mensaje un poco superficial. Cuando los Beatles se separaron, John Lennon acusó a Paul de solo hacer “tontas canciones de amor”, ya que siempre se había caracterizado por ser un poco más meloso que Lennon. Entonces, Paul McCartney respondiendo a esa acusación de John Lennon escribió Silly Love Songs –traducido como “tontas canciones de amor”– y fue número uno en Estados Unidos. Lo que quiero decir es que mucha gente quiere llenar el mundo de tontas canciones de amor y ¿qué hay de malo en eso? Mientras no te metas con nadie y sea un mensaje honesto, creo que no pasa nada por repetir el mismo tópico bien hecho.

–Todos buscamos amor.

–Sí, yo creo eso. Muchas veces también buscamos aceptación, no es bueno estar obsesionado con eso pero a todos nos gusta que nos acepten, que nos digan que hacemos bien las cosas...

–¿Cómo fue trabajar dos personas en esta canción?

–La composición es toda mía, pero para la melodía había partes muy agudas que yo no podía cantar. Por ese motivo le pedí colaboración a Noemí. Realmente esta canción no representa para nada todo el potencial que ella tiene, es muy sencilla para ella. De hecho, la grabamos ya el mismo día que yo se la toqué por primera vez y lo hizo casi en cinco minutos. Incluso quería meterle algunas variaciones, pero yo quería algo básico porque las canciones que nos gustan a todos suelen ser sencillas. Ella es un talento natural, no estudió nunca en el conservatorio ni hizo un estudio estrictamente académico de la música. La cogieron en La Voz Kids y luego la cogieron el año pasado en La Voz, en el equipo de Orozco, y llegó a cuartos de final.

–Y esta canción sale el domingo 18 de este mes, ¿por algún motivo?

–Pensé en que fuera domingo, porque es un día relajado en el que la gente puede sacar tiempo para escucharte. Además, está disponible en todas las plataformas.

