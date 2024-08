El proyecto para Santa Clara: se encauza la compra de la Casa de las Misiones pero no abrirá sus jardines

Una de cal y otra de arena. La Diputación tiene enfilada la compra de la Casa de las Misiones para abrir un nuevo y principal acceso al convento de Santa Clara, pero la posibilidad de que los jardines se puedan abrir al público a corto plazo se diluye y todo apunta a que no será posible antes de completar la rehabilitación total del inmueble, en el horizonte de 2027.

Al cumplirse seis meses desde que a finales de enero se adjudicó el proyecto definitivo al estudio Nieto Sobejano Arquitectos SLP, (ganador del concurso internacional convocado por el anterior gobierno provincial), el actual vicepresidente de la Diputación y encargado de este plan, Rafa Domínguez, explicó ayer que “las cosas van bien”. Aunque evita profundizar en el avance real de la tramitación, sí admite que la apertura inmediata de los jardines, para su disfrute público, queda descartado ya que “se necesita ese espacio para las obras”. Además, se ha optado por tramitar los permisos ante el Concello y Patrimonio de forma conjunta, tanto para actuar en la huerta como en el propio edificio. De este modo, todo apunta a que la zona exterior permanecerá vedada al público hasta que finalice toda la ejecución, no antes de 2027.

Desde el Concello, que en 2021 compró el convento por 3,2 millones y después lo cedió a la Diputación para convertirlo en sede del Museo, comparte este aplazamiento. “Si se abren los jardines al público, aún sin saber por donde, antes de que haya actividad en el edificio, puede haber problemas de vandalismo por la noche, ya que no habría vigilancia”, señala el concejal César Mosquera, que en el anterior mandato ocupaba el mismo cargo que ahora ejerce Domínguez,.

Mientras la apertura de los jardines queda descartado, parece que sí avanza la compra de la Casa de las Obras Misionales Pontificias, también de titularidad de la iglesia y colindante con Santa Clara, pero sin vinculación con el convento. Se trata de utilizar ese inmueble para abrir un acceso directo, que sería el principal, al anterior recinto de las monjas, ya que ahora las entradas no son factibles para un museo o similar.

Domínguez sostiene que ese adquisición “va por buen camino”, pero tampoco ofrece plazos para cerrar la operación, que ya dejó avanzada en su día el gobierno local, que incluso arrancó un precio de unos 120.000 euros a su titular, el Arzobispado de Santiago.

Por el momento, son los principales pasos conocidos sobre un proyecto que ya acumula cierto retraso, sobre todo porque la actual Diputación accedió al mandato con la orden de dejar en suspenso la adjudicación de la redacción de proyecto al no aceptar aquella propuesta, aunque seis meses después, en enero de 2024, decidió seguir adelante con Nieto Sobejano.

Hace un mes, al hacer balance de su primer año en la vicepresidencia de la Diputación, Rafa Domínguez decía que “uno de los logros más destacados de este primero año de gobierno fue la puesta en marcha del proyecto de rehabilitación y apertura del convento de Santa Clara”, que cuenta ya con la promesa de la Xunta de aportar seis millones de euros para su desarrollo. En total, se calcula que esta actuación ascenderá a 21,5 millones de euros y están ya abonados más de 1,7 millones de euros para la redacción del proyecto básico y la dirección de la obra.

Después de que el servicio provincial de Arquitectura estudiara el proyecto básico para la rehabilitación de Santa Clara, se presentó esa documentación en Patrimonio y el Concello. Este último ha solicitado más documentación al considerar escaso el plan sobre la mesa, mientras que el departamento de la Xunta ha dado un “visto bueno genérico” a la espera del proyecto definitivo, según apuntan diversas fuentes conocedora de la tramitación.

Desde entonces se aguarda por ese proyecto ejecutivo, con el que se podrán comenzar los trámites para obtener los permisos y licencias necesarios para llevar a cabo las obras. El proyecto básico tendría que estar entregado en abril, pero llegó a la Diputación en junio, por lo que no se sabe cuando estará listo el definitivo, para el que se fijó un plazo de cuatro meses.

Pese a esta acumulación de retrasos, Rafa Domínguez considera “realista” mantener la previsión del anterior gobierno provincial de que Santa Clara esté restaurada en 2027, coincidiendo con el centenario del Museo. En todo caso, recordó que la fecha de inicio de las obras dependerá del visto bueno de la Dirección Xeral de Patrimonio. Confirmó que “ya se ha hablado para acelerar lo más posible” unas obras que son complejas y que le gustaría que estuviesen completadas en el plazo de tres años, “entendiendo las enormes dificultades” que comporta la intervención en el recinto conventual.

Patrimonio participó en el concurso internacional que adjudicó el proyecto, lo que supone “una ayuda y probablemente hará que el trámite sea más rápido”. El coste de las obras se había estimado inicialmente en 23 millones, una cifra que Rafa Domínguez continúa considerando exigua para el alcance del proyecto. “Nos quedamos cortos”, reiteró en este punto.

Mosquera: “Se ha perdido un año. Va todo muy lento”

El concejal César Mosquera fue, como vicepresidente de la Diputación hasta mediados de 2023, el impulsor de la conversión del antiguo convento en futura sede del Museo. Con él se convocó el concurso de ideas y se seleccionó el diseño de Nieto Sobejano. Pero en julio pasado el PSOE y el BNG cedieron el mando al PP, con lo que la planificación anterior quedó en suspenso. La nueva Diputación cuestionó el anteproyecto elegido y se planteó anular el resultado del concurso con el argumento de que se incluía una excavación en los jardines para crear un almacén de restos arqueológicos del museo. Los ganadores lograron finalmente ser seleccionados, aunque eliminando esa polémica parte. Pero desde entonces apenas se ha avanzado. No hay acceso desde la plaza de Barcelos ni el proyecto definitivo. Por eso, Mosquera dijo ayer que “se ha perdido ya un año y probablemente se pierdan más. Todo va muy lento”. Según sus cálculos, a estas alturas ya debería estar disponible el proyecto definitivo para tramitar los permisos del Concello y de Patrimonio. Sin ellos no es posible licitar las obras para restaurar el edificio. En todo caso, el Concello tiene claro que no pedirá la reversión del convento a titularidad municipal, como se establece en el convenio de cesión si se producen determinados retrasos. También lamenta el concejal que actuaciones en marcha en el pasado, como la restauración de unas pinturas del siglo XV encontradas en el refectorio de Santa Clara, “no se han ejecutado”.

