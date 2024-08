“Queremos que a nosa folía sexa un espacio libertario”

Martín Mondragón (Teo, 2000), máis coñecido como Mondra, é un cantante e bailador que crece vencellado á música e ao baile tradicional galego. O artista, que este venres actuará na Praza da Ferrería (21 horas) co gallo das Festas da Peregrina, dáse a coñecer en 2022 co seu traballo “Aghrúuu” e un ano despois con “Arden”, o seu primeiro traballo discográfico, producido por Berto en 2023, no que se conxuga a música tradicional nun mundo globalizado cunha estética visual moi definida e celebra a liberdade, os afectos e o amor. O seus últimos lanzamentos son “Marimondra”, que reivindica os dereitos das persoas LGTBQ+, e “Quererse ben”.

–Ten falado da necesidade de levar a música tradicional ao meanstream, a tendencia. Existe hoxe en día algún perxuízo cara a música en galego?

–A nova escena galega en xeral está cruzando a barreira e chega a moitas máis esferas das que nós pensamos. Certo é que está reducida a moitas esferas socias moitas veces, pero por supusto ocupamos moitos máis espazos cada vez. Ao final a música de pandeireta, a música de raíz, é unha música moi concreta que vén das aldeas e con iso tráense moitas cousas. Entón, aínda que diga iso de “levémola ao mainstream”, habería que dicir levémolo canto máis ao mainstream poidamos. Nunca vai ser meanstream polo lugar de onde vén. Pero si que nós, os artistas que nos abandeiramos das nosas músicas, podemos ocupar espazos máis meanstream.

–O meanstream pode chegar a ser político no noso contexto?

–Si que pode. Calquera plataforma, calquera altofalante é política. Precisamente creo que esta nova vaga de artistas galegas ten os seus problemas como para quedar caladas. Dicimos cousas para a xente nova que chega e que ten referentes na nosa lingua, referentes queer, referentes feministas… É importante que nos abandeiremos do que realmente cremos constantemente, xa que nos achegamos a ese mercado meanstream.

–Falaba antes da disidencia, como é estar na nova escena sendo “galego e maricón”?

–É marabilloso, se pode ser de utilidade para alguén que se poida sentir identificado. Son dúas condicións das que eu me abandeiro e das que me abandeirarei sempre. Non foi doado, ás veces non o é, pero síntome moi agradecido. Para min a música é unha arma de transformación social como calquera outra arte, así que paréceme unha reivindicación potente.

–Fai falta máis representación do queer e doutras disidencias?

–Pois está acontecendo algo moi interesante. Precisamente non son homes cisheteros os que están na palestra agora mesmo, senón mulleres cun enfoque feminista como Fillas de Cassandra e Tanxugueiras. Creo que si que se está xerando algo equilibrado, non sei se casual, pero si interesante.

–Tamén ten falado dos coidados que pode brindar esta comunidade por parte de artistas como Berto, Fillas de Cassandra, Aída Tarrío, cos que xa ten colaborado. Como está sendo esta nova comunidade galega na industria?

–Moi colectiva. Hai un sentido moi colectivo, de irmandade, de que non somos ninguén se non estamos xuntas, de que estamos as unhas para as outras para darnos voz. É unha industria que cada vez colle máis forza e que camiña para ter máis autosuficiencia. Era difícil pensar hai uns anos que unha artista galega poidera vivir da música en galego dentro do país.

–E por iso a creación de “Ardén” como espazo seguro

–Si, é o espazo que nós queríamos xerar co noso proxecto, especialmente coa nosa Folía das Ardentes, que é un espetáculo ao vivo no que toda a disidencia ten cabida. Co noso concerto, queremos que a nosa folía sexa un espazo seguro, un espazo libertario para todas as persoas que veñan. Ademais, é un concepto moi visual onde o performativo se desenvolve en paralelo coas ideas musicais para que o proxecto teña unha dimensión máis multidisciplinar.

