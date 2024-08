Poio ensalza, coa presenza da súa filla, a figura de Alexandre Bóveda, fusilado hai 88 anos na Caeira

O alcalde de Poio, Ángel Moldes e a concelleira de Cultura, Natalia Sabarís, acompañados do responsable da Fundación Alexandre Bóveda, Valentín García, deron a coñecer este mércores a programación da nova edición do Día da Galicia Mártir que se celebrará este xoves, no 88 aniversario da morte do galeguista.

Moldes asegurou que “a mellor homenaxe que podemos facer a Alexandre Bóveda é deixar ao lado a confrontación e poñer en valor todo o que nos une. Alexandre Bóveda é patrimonio de todas e de todos os galegos”. Por iso, apelou a “traballar para promover entre todos e todas valores de tolerancia, de respecto e convivencia, coñecer e recordar a nosa historia para non repetila”.

O responsable da Fundación Alexandre Bóveda e neto do galeguista, Valentín García, destacou “o ofrecemento e o diálogo absoluto” do Concello de Poio durante todo este ano: “non se fixo máis durante este tempo porque desde a Fundación non chegamos a máis”, e confiou en que isto mude ao longo de 2025. Por último, puxo en valor a asistencia da Xunta aos actos, tanto en Poio como no propio cemiterio onde está enterrado, e recordou a importancia de destinar orzamentos para a memoria.

O acto institucional será o sábado, 17 de agosto, diante do monumento a Alexandre Bóveda que hai na Caeira. A conmemoración dará comezo ás 13.00 horas, baixo a condución da responsable de Cultura, Natalia Sabarís, e nel participarán o presidente da Fundación Castelao, Miguel Anxo Seixas, seguido do vicepresidente da Fundación Alexandre Bóveda, David Otero. Tamén intervirá a filla de Alexandre Bóveda e presidenta da súa Fundación, Amalia Bóveda. O acto rematará cunhas palabras do Alcalde de Poio, Ángel Moldes, seguidas da tradicional ofrenda floral por parte de entidades e institucións, e pecharase coa interpretación do himno galego a cargo da Escola de Música Tradicional de Poio.

Entre os asistentes, xa están confirmadas a presencia do Conselleiro de Cultura, José López Campos, e do vicepresidente da Deputación de Pontevedra, Rafa Domínguez, así como do alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores.

Ademais do acto institucional, o venres 16, presentarase o libro “Alexandre Bóveda, lume vivo acesa chama”, no Casal de Ferreirós ás 12.00 horas, coa intervención do autor Xan Leira e do secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García Gómez.