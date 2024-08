Música para combatir la soledad no deseada

Suena “Yo te daré (Café)” y desde la primera nota la letra es coreada por el público, dubitativo en alguno de los silencios con los que el artista intercala la canción. Y es que en este marco de fiestas en la Boa Vila, Cruz Roja también se convirtió ayer en escenario de conciertos, pero un tanto diferentes y como herramienta de salud.

El repertorio que trajo Alejandro Luaces, cantante y profesor, forma parte de su gira “La vida sigue igual” destinado a las personas mayores “en una dinámica muy participativa”. Un proyecto que busca “visibilizar la situación de las personas mayores en toda Europa, en un marco de capitalismo salvaje en que las personas mayores no están atendidas a la altura de lo que deberían y, por otro lado, poner en valor la música como espacio de transformación de los espacios de intervención”, explica el docente. Aunque el taller no sea musicoterapia (aclara el artista) “todo esto en un marco de promoción de la salud y de la salud comunitaria para romper con el marco de la soledad no deseada”.

De esta manera, a las doce de la mañana sonaba Manolo Escobar junto a todo a un recorrido por la música popular desde los años 30 a los 60 “un poco revisada, porque nos podemos encontrar con cierto sesgo machista en algunas de estas canciones” expresa el cantante. Con estos tangos, coplas, boleros pasodobles, música tradicional gallega y latinoamericana y otros “recuerdos musicales”, Cruz Roja procura dinamizar el colectivo de las personas de edad, favorecer su participación social, así como convertirlas en seres activos en su proceso de empoderamiento y de integración. Así lo manifiestan desde el Programa de Personas Mayores de la Cruz Roja, en el que se integra esta actividad junto a otras llevadas a cabo por la organización.

La falta de una red social de calidad puede definirse como un mal social que daña cuerpo y mente, uno de los factores que más interfieren en la salud de los mayores. Para Luaces, además, es un problema estructural nacido en “el marco relacional del capitalismo, que prioriza las relaciones mercantiles y económicas sobre las humanas”. Porque una melodía puede ser una historia de vida y una canción, un recuerdo, la sala de la segunda planta de este edifico se transforma ya no en un escenario, sino en un espacio de socialización, de unión a través de la música, “como en sus contextos culturales lo eran sus pueblos, sus ciudades o los bares de forma natural”.

La gira “La vida sigue igual” forma parte del proyecto de Alejandro Luaces que, además de la de Pontevedra, ha animado las diferentes residencias de Oviedo, Burgos, Aragón o Girona.

La soledad que no se desea

La falta de apoyo social en las personas de mayor edad, como consecuencia de esta crisis de los años, se suma a toda una serie de pérdidas: de relaciones, de sitio en el mundo por medio de un rol social... La soledad no deseada surge cuando las relaciones sociales que una persona le gustaría tener no forman parte de su vida. Una problemática actual que afecta a cada vez más personas en Europa y en España y que el Programa de Personas Mayores de la Cruz Roja busca combatir.

Según detallan, se centran en cuatro áreas principalmente. “Por un lado, tenemos la parte de la estimulación cognitiva para el mantenimiento de su autonomía, trabajamos también en la reducción de la soledad, fortalecer los vínculos sociales de las personas mayores, sus hábitos saludables y ahora también tenemos la parte de la capacitación digital para romper la brecha digital del colectivo, por eso la estimulación musical como vehículo de la salud comunitaria encaja en los objetivos de nuestra estrategia”, explican desde el programa.

El Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada indica que la mitad de la población (49,3%) sufre soledad no deseada en el presente o la ha sufrido en el pasado y que más allá de la experiencia subjetiva de sufrimiento, está relacionada con otros problemas como las dificultades económicas.

“Pero aunque los últimos datos del Observatorio de Soledades nos dicen que quizá no sea el colectivo de mayores el que tiene más soledad, sí que es uno de los principales”, completan desde la Cruz Roja. “Las mujeres sufren más soledad que los hombres” también por un componente de edad (entre otros muchos factores), pues “las ellas llegan a una edad más longeva que los hombres”.

