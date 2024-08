“Bóveda é a Galicia o que Lincoln e Jefferson a EEUU ou Mandela a Sudáfrica”

O vindeiro 17 de agosto, no Día da Galiza Mártir, é a data elixida por César Pazos Carrero para dar a coñecer o audiovisual “O fusilamento de Alexandre Bóveda. 1936”, adicado á morte, tras un xuizo farsa, dunha das mentes máis brillantes da historia de Galicia.

–Este audiovisual xurde dunha novela que escribiu vostede…

–Esta obra escribiuse entre o ano 2014 e 2020, foi rexistrada nunha primeira vez coma “La comunidad de las naciones”, é o título orixinal, pero como era un volume moi grande a editorial decidiu facelo en duas partes, con dous títulos, “La comunidad de las naciones” a primeira e “La corona de la alianza” a segunda, que é a que acaba de sair agora. É neste segundo volume onde aparece a figura de Alexandre Bóveda.

–Que relata esta novela en dous tomos?

–A novela arranca no 29 Antes de Cristo coa batalla do Medulio, como unha introducción un pouco longa ao que pasará no ano 2080. E dende ahí o pasado vai eclosionando neses romances dramáticos que se viven, e un deles é o fusilamento de Alexandre Bóveda cando un candidato á presidencia da Xunta de Galicia no 2080 fai unha homenaxe a Bóveda na Caeira e, digamos, viaxa no tempo e conecta nese intre con Alexandre Bóveda na Caeira mesa noite do 17 de agosto de 1936, unha noite na que, entre outras cousas, incluso observan a diferenza no clima.

–Como xurdiu a idea de facer un audiovisual sobre o fusilamento?

–Cando empecei a escribir a novela deixeime levar, porque esto era para meus fillos, era unha forma de conectar conmigo cando non esté, paréceme bonito deixarlle unha serie de cousas en común que tivemos na nosa vida, ata a data do 2020. E cando escribín ese suceso emocionoume, pareceume incrible que ninguén en Galicia o fixera. Para min Alexandre Bóveda é a Galicia o que Abraham Lincoln e Thomas Jefferson a Estados Unidos ou Nelson Mandela a Sudáfrica. Era incríble que dunha figura intelectualmente tan potente, un estratega profesional coma el, nunca fora novelado o instante do seu fusilamento e tampouco se fixera nada do que fixen eu.

–Foi unha aposta empresarial súa

–Si, decidín facer unha inversión coma a homenaxe que eu quería renderlle a esta persoa, de feito o meu fillo maior leva o seu nome. É un audiovisual duro, un documento duro, recoñezo que é duro, aínda que elegante e contundente no trato que se fai, grazas aos profesionais que se implicaron aquí. Eu decíalles: si non sabe ben, nin me movo, tedes que viaxar no tempo, ir á Caeira, agocharvos alí, cando cheguen os militares e Alexandre Bóveda tedes que grabar todo, esa é a mentalidade. E así o fixeron e quedou moi ben, é un documento moi potente.

–Contou con destacados actores de dobraxe

–Si, porque cando te metes nesto tes que ter moito coidado, traballar con xente moi solvente. Ahí están Beatriz García, Alfonso Agra e Manuel Arca, actores que houbo que transformar a súa persona no estudio de grabación. Todos o fixeron moi ben, Beatriz ten unha carrera moi longa e fixo a voz do país, a voz da Matria, a Alfonso Agra houbo que convertilo nun tenente que ía fusilar a unha persoa sabendo que era ilegal. Pateamos o estudio, pasando revista ao pelotón para adiante e para atrás (eu de mozo fun sarxento do Exército por Milicias, algo de experiencia tiña) e de falanxista fixo unha persoa que curiosamente é todo o contrario ao papel que representa. E logo a soprano, que estivo alí e tivo que sentir que lle pasaba eso ao seu neno, un mozo de 16 anos, tivo que desgarrarse. Non se lle pedía un canto lírico, senón o desgarro da dor. Fixeron un traballo moi potente, de días onde se traballou duro para conseguir ese resultado que esperemos que se contemple coma un clásico, coma un documento clásico.

–Mestura voces con imaxes, con fotografías?

–Cando se grabou todo eso convidei no estudio a unha serie de persoas que non tiñan nin idea do que ían escoitar. E quedaronse pegadas á parede, durante uns segundos quedaron coma pensando que pasa aquí. Ahí detectei que era impactante. Despois buscar as imaxes para un documento sonoro de esa forza era complicado, porque podía deslucir. E ahí Xosé Ares fixo un traballón, Ares é un profesional que temos en Santiago e que traballa, entre outras persoas, para Dani de la Torre e fixo un gran traballo. Eu tamén busquei persoas que sentiran e se implicasen, que non fora un traballo máis. Aporteilles documentación, non somentes o texto propio da novela senón imaxes, instantes etc. E fixeron un traballo moi bo, Ares fixo a introducción, debuxou a Pontevedra da época, de noite, seguindo o texto. E logo evidentemente pedín o permiso para poder poñer “A derradeira lección do mestre” de Castelao. Todo se fixo en Galicia pero o video montouse en Málaga e sorprendeume que cando os chamei decíanme: estudiamos a Alexandre Bóveda, completamente, e notei un impacto especial. Estivo moi ben.

–Poderase ver o audiovisual nos actos do Día da Galiza Mártir?

–Non é que alí se poda presentar, eu mandeillo á familia, tamén á unha serie de persoas para percibir que se podía sentir co audiovisual. É deformación profesional, eu levo a dirección de marketing dunha empresa tecnolóxica na contrucción dende hai 25 anos e me gusta testar antes de facer un traballo. Distribuino desta maneira e o 17 de maio o que pretendo é que Galicia poda viaxar no tempo a aquel 17 de agosto de 1936.

