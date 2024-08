“La música obviamente es terapia, y sobre todo para mí escribirla”

La llegada de la época estival es sinónimo de vacaciones para mucha gente, pero sinónimo de ajetreo y agendas completas para muchos artistas y cantantes que deben atender la fecha del próximo festival. Y así, viajando en carretera en medio de su gira, Nil Moliner encuentra tiempo para repasar su carrera musical, hablar de la relación entre música y salud mental o de sus planes de futuro. Nil fue el primer artista confirmado para las Festas da Peregrina y se subirá al escenario de la plaza de España mañana miércoles.

–Este año ha sacado nuevas canciones como ARA, en catalán, o la reedición de Lugar Paraíso (y el tuyo) y ahora está de gira. ¿Cómo está siendo este año y este verano?

–Muy bien, la verdad. Al final el verano es ajetreado, pero estoy feliz de poder estar tocando y de estar con mi banda viajando y haciendo conciertos.

–¿Qué tiene su directo que lo hace especial?

–Procuro siempre cuidar y mimar el directo muchísimo. Para mí el directo es un viaje emocional, es felicidad y mucha fiesta. Siempre digo que también intento enfocarlo para todo tipo de gente, también para aquella que igual no me conoce para que cuando venga a los conciertos al final salga un poco más feliz de lo que llegó.

–El tema de la salud mental es uno de los de mayor actualidad, sobre todo entre gente joven. No ha tenido reparo de hablar sobre ella en canciones como “Sale el Sol” y a nivel personal.

–Es algo que está a la orden del día y no puede ser un tema tabú. Hay que hablar con total normalidad de ella, por eso procuro hablar tanto de ello en mis canciones, hablando de las cosas que me suceden a mí en primera persona. La música obviamente es terapia, sobre todo para mí, escribirla, es un canal que te vale de muchas cosas y eso es increíble.

–Ha reeditado su último álbum, Lugar Paraíso, añadiendo “Y el tuyo”, porque componer desde la intimidad es también entregar un momento íntimo a otra persona, un extraño, que hace ese momento suyo.

–Es maravilloso ese viaje, el poder escribir una canción en mi casa, en el estudio o donde sea y que después que esa canción sea parte de la banda sonora de muchas vidas. Cuando me dicen que una canción mía ha ayudado a superar una situación difícil es algo que me emociona mucho, pero tampoco puedo pensar en esto cuando escribo porque sería una responsabilidad muy grande y me pondría una presión que me impediría escribir.

–Entonces, ¿cómo es su proceso creativo?

–Básicamente sacar todo lo que tengo dentro. Escribo mucho en mi blog de notas, grabo muchas cosas en notas de audio y después llego al estudio, a mi casa o al hotel y empiezo a formar esa canción.

–¿Cuál es su “lugar paraíso”?

–Cualquier lugar en el que esté la gente a la que quiero. Sí, cualquier lugar, cualquier situación o cualquier persona que quiera puede ser mi lugar paraíso.

–¿Qué es lo próximo?

–Ahora mismo estoy enfocado en seguir con la gira, que va a durar dos años. Estoy inmerso en ella y disfrutándola sintiéndome muy afortunado de llegar hasta aquí.

–Se habla mucho de la toxicidad en redes sociales, lo que guarda relación con el tema de la salud mental que comentábamos antes. ¿Cómo le afectan en su día a día?

–La verdad es que paso muchísimo de eso, de cualquier comentario negativo. O incluso alguna vez veo algo que aprovecho para hacer promoción. Pero en general paso de llevarme a casa cosas que no valen la pena.

–Ha colaborado con Carlos Sadness, con Dani Fernández y Álvaro de Luna, ¿existe comunidad en la industria?

–Creo que cada vez hay más. Cuando empecé igual no la veía tanto, pero ahora veo que en realidad hay una comunidad muy bonita. En mi caso personal, es maravilloso escuchar los mensajes de muchísima gente, felicitarnos, sobre todo con Dani o Álvaro, con los que tengo una relación muy estrecha y me alegro de poder contar con ellos para cosas más allá de la música, pero sin perder de vista que nos dedicamos a lo mismo.

–Empezó hace unos años subiendo sus propias versiones de canciones de varios artistas mientras tocaba en bares. Ahora cuenta con 2,3 millones de oyentes mensuales en Spotify. ¿Qué es lo que más ha cambiado más en estos últimos años?

–Creo que sigo siendo el mismo. Cuando llego a mi casa sigo agarrando el mando de la televisión creyendo que es un micrófono e imaginando un escenario delante. No creo que haya cambiado nada de mí especialmente más allá de que me puedo dedicar a la música y que hay mucha más gente que me escucha. Pero es importante no perder de vista de dónde vienes y mantener siempre los pies en el suelo.

–¿Cuál es esa esencia que le define?

–No lo sé. Siempre voy cambiando. Pero ante todo soy una persona perseverante. A nivel musical también. Me gusta mucho hacer un poco lo que me da la gana, dentro de un control.

–¿Alguna colaboración que desearía hacer?

–Bruno Mars. Yo creo que va a caer algún día [ríe].

