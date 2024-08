El dueño de 14 bajos en Galerías Oliva aboga por integrar a Zara “como una tienda más”

Cuando queda exactamente un mes para que se celebre el juicio por la recuperación de la entrada a las Galerías Oliva desde la calle Gutiérrez Mellado, el propietario con el mayor porcentaje de coeficiente en este centro comercial, Ramón Otero, advierte del riesgo de que Zara desista de su traslado a esta zona de la ciudad y de las consecuencias que esto tendría para todos los comerciantes. Cree que esta es una oportunidad única y que la propuesta aceptada ya por la multinacional de permitir el paso a las galerías a través de su nueva tienda, integrándola en ellas, “es un gran gesto de generosidad” que debe ser aprovechado.

Ramón Otero es el propietario de 14 locales comerciales en las históricas galerías, en su tramo más antiguo, así como de varias oficinas. Cuando supo de la decisión de Inditex de crear una gran tienda en pleno corazón de la calle Michelena, esquina con Gutiérrez Mellado, lo vio como algo que “nos va a beneficiar a todos”.

Este traslado afecta a dos edificios, uno sobre las galerías en Gutiérrez Mellado, que ya fue derribado hace un año por este motivo, y otro entre ambas calles, que sigue en pie ya que su fachada tiene que ser respetada por entrar en el círculo de protección del Santuario de la Peregrina, declarado BIC (Bien de Interés Cultural). Y fue precisamente la demolición del primero el que sembró el cisma entre los diferentes propietarios de las galerías y los comerciantes en alquiler, ya que con su desaparición se eliminó esa entrada, quedando activas actualmente solamente las tres de la calle Oliva.

Uno de los propietarios de las galerías puso una denuncia contra Hercor Inversiones S.L., de los hermanos Corbal y promotora de la operación, por cerrar dicho paso, considerado como “paso consolidado” históricamente. Le apoyan buena parte de los comerciantes, aglutinados en la Asociación Galerías Oliva, que aseguran estar abiertos a “más propuestas que nunca llegaron”.

Y una de esas propuestas fue la de Ramón Otero, que tampoco les convence. “Tenemos comerciantes que no quieren renunciar al paso, pero a la vez quieren que venga Zara. Una vez aceptada la entrada a través de la tienda de Inditex a las galerías y salida a Gutiérrez Mellado o Michelena, me parece una generosidad por parte del grupo empresarial. Fue una propuesta que aceptó a petición mía, poseedor del mayor porcentaje de coeficiente”, explica a FARO. “Yo, personalmente, pienso tener una colaboración máxima con Inditex, no solo en defensa de mi propiedad y de mis inquilinos, sino en beneficio de todo el entorno”, añade.

El problema de su propuesta, según otros propietarios y comerciantes, es que esta entrada a través del establecimiento del gigante textil supedita este paso a su horario. Otero no ve en esto un hándicap: “Es un horario incluso más amplio que el de nuestras tiendas”.

En opinión del propietario mayoritario, “solo hay tres opciones” y solo una de ellas beneficiaría a todos. “Puede ser que consigamos ese paso original y que Zara se marche y nos quedemos en la nada de siempre, o que no lo consigamos con el grave perjuicio para todos los locales de la galería”, se lamenta.

Por el contrario, destaca la opción de “aceptar la propuesta que yo mismo hice y que Zara aceptó, integrándose como una tienda más de dichas galerías”.

En este sentido, el empresario recuerda que “a todos nos gustaría tener nuestro negocio en la calle Benito Corbal, pero por desgracia por el precio de los alquileres no es posible para todo el mundo”. “Zara es la máxima responsable de que todos los locales funcionen en dicha calle”, considera.

“Estamos hablando de una inversión cercana a los diez millones de euros, que permitiría a nuestros negocios estar al lado de Zara. A estas alturas las obras estarían muy avanzadas”, se lamenta por la paralización de los trabajos durante meses.

“Espero y deseo que no dejemos escapar esta oportunidad porque no se puede querer la vaca y las cinco pesetas al mismo tiempo”, concluye haciendo referencia a un conocido refrán.

Una operación paralizada desde hace un año En agosto del año pasado concluyó el derribo del edificio sobre las Galerías Oliva en la calle Gutiérrez Mellado y, con él, se paralizaron las obras debido a la denuncia por la eliminación de la entrada desde esta vía. Lo cierto es que desde su clausura muchos comercios de esta área comercial han terminado cerrando, ya que las ventas se vieron seriamente afectadas. Esta cuestión se debatirá en el juicio que tendrá lugar el próximo 12 de septiembre entre uno de los propietarios de esta galería y la promotora de las obras, en una operación en la que está previsto el desembarco de Zara. Testificarán propietarios, comerciantes, clientes e incluso vecinos de la zona. Se defenderá por parte de los demandantes que el paso cerrado desde Gutiérrez Mellado es un acceso histórico creado en 1961 con el nacimiento de esta zona comercial, lo que avalaría su permanencia.

