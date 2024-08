Os Bolechas deportistas visitan o xoves o Porto de Raxó

Os Bolechas chegan o xoves ao Porto de Raxó, co seu espectáculo novo Radiolímpica 88FM. Unha proposta lúdica para toda a familia, que comezará ás 20.00 horas e que conta coa colaboración da Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta, a través do programa Falaredes 2024. Poio será, así, a primeira parada da nova xira galega desta familia na provincia, que estrea o seu espectáculo un día antes en Porto do Son. A entrada será de balde.