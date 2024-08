Una ampliación de la red de pluviales pretende evitar inundaciones en O Xuviño, en Poio

El Concello de Poio ha finalizado las obras para ampliar la red de pluviales del camino de Cachafeiro, en el lugar de Xuviño, y solucionar los problemas de inundaciones tanto en la vía, que complicaron la circulación de vehículos como el paso de peatones durante periodos de intensas lluvias, así como en las fincas colindantes.

El alcalde, Ángel Moles, asegura que “las actuaciones solucionarán las deficiencias en los colectores y en la red que provocaban una gran acumulación de agua. La mejora de esta vía da continuidad a la pavimentación que se hizo a principios de año en el camino de Esperón a Xuviño. Entre los dos proyectos se realizó una inversión de alrededor de 75.000 euros.

Poio destinó este año fondos del plan +Provincia para diversas obras como la mejora de la red de pluviales y el pavimento en O Sartal y el camino a Outeiro de Fontenla, en San Xoán, completar la instalación de alumbrado público en la rúa do Adro y Travesía Porteliña; el camino al Cementerio y travesía de Poio de Arriba, en Encoirados, en la parroquia de San Salvador; así como el pavimento y completar la red de abastecimiento y pluviales en la rúa Costa de Arriba y el Camiño do Castaño, o un muro de contención en el Camiño do Souto, en Combarro.