Entre el rap y la música coral

Para unos, rap y hip hop. Para otros música coral con piezas más tradicionales. Fueron las dos ofertas musicales que ofreció ayer el programa festivo en este segundo domingo de agosto, el día grande en honor a la Patrona de la provincia. Daniel Martínez de la Ossa, más conocido como Delaossa, es un rapero y compositor originario del barrio malagueño de El Palo, el cual tiene una fuerte tradición pesquera. Fue el protagonista del concierto celebrado en la plaza de España, el segundo del ciclo de recitales gratuitos en este escenario, y que reunió a cientos de aficionados. Delaossa interpreta y compone temas muy relacionadas con sus experiencias, sentimientos y con los valores con los que ha crecido, sin olvidarse de sus raíces andaluzas. El artista comenzó su carrera artística desde muy joven, en solitario o con colaboraciones.

Delaossa en plena actuación. | // G. SANTOS

No se quedó atrás en atracción de espectadores el festival de corales que acogió la plaza de A Ferreria, con la participación de seis agrupaciones pontevedresas: Coral Alameda do Fogar do Maior, Coral Bella Helenes, Coral Helénica, Coral Polifónica O Chopo, Coral Airiños de Campañó y Coral Pontis Veteris. Ofrecieron su más variado repertorio, con canciones populares y de raíz local. Los amantes de las verbenas tenían su ración de orquesta con Galilea en Montero Ríos.

A Ferrería acoigió un festival de corales. | // G. SANTOS

Para hoy lunes está programada la actuación a las 22.30 en la plaza de España del grupo La la Love you, que logró colocar rápidamente siete canciones del repertorio en la lista de temas más virales de Spotify. gracias a una recomendación que hizo Amaia en La Resistencia en 2019. Por su parte, en A Ferrería se celebra a las 21.00 horas una gala sinfónica tradicional a cargo de la Orquestra Sinfónica de Pontevedra y la Agrupación Folclórica Tequexetéldere.

