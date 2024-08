Ser chófer de autobús: conducir y sufrir

En verano, el uso del transporte público en O Salnés se multiplica. A la gente que coge el autobús para ir a trabajar o hacer trámites se suman los turistas que buscan una forma de viajar más barata o los jóvenes locales que quieren ir a la playa. Los billetes son baratos, pero como nunca llueve a gusto de todos, para algunos trayectos hay horarios limitados o buses que tardan más de lo que se indica.

El calor y el cansancio producen frustración en los usuarios del transporte público, sobre todo si el servicio no es tan exacto como se espera. No obstante, quienes acaban pagando esa frustración, a menudo son los conductores de los autocares.

Horarios escasos

Ellos mismos ven los horarios que les marca la empresa y saben que el trayecto no va a durar lo que pide. Son poco realistas: los tiempos que se imponen parecen no tener en cuenta los semáforos o el tiempo que pasa un chófer recogiendo a pasajeros en una parada.

Entre ciertas localidades, puede haber solo cinco autobuses al día, pero como señala Javier, un veterano conductor, “a nosotros no nos pueden decir nada, que somos trabajadores como cualquiera”. A las largas jornadas se les suman, muchas veces, las quejas o las malas palabras de algunos pasajeros.

“Cada conductor tiene su carácter. Yo hago yoga mental, como me gusta decir. Soy tranquilo”, explica. Pero a nadie que lleve alrededor de doce horas dedicado a su trabajo le gusta discutir.

La semana pasada, en uno de los autobuses que va desde O Grove hasta Vilagarcía, una mujer la emprendió a gritos con el conductor porque, al detener el vehículo, la puerta quedó situada a unos pocos metros por delante de la marquesina. Javier cuenta que, a veces, hay confusiones al pedir las paradas o los timbres no funcionan y no se da cuenta de cuándo debe parar. “La gente te grita ‘¡Eh, no me paraste!”’ como si lo hicieras a malas”, cuenta.

Él asegura que muchas personas se ponen nerviosas cuando suben al transporte público. En algunos lugares hay pocas paradas, alejadas las unas de las otras, entonces a un trayecto que, a lo mejor, dura más de una hora, se le suma una caminata por no poder bajarse cerca de su destino.

Como indica este conductor, suele quejarse más gente local que turistas. Son los que usan este transporte más habitualmente, y para más cosas. “Los turistas, sí es verdad que llegan aquí y no entienden nada, porque en algunas estaciones no hay nadie que les dé información, o pone que el bus llega a una hora y al final tarda veinte minutos...”, aclara Javier. “¿Y a quién se quejan? A nosotros”, añade.

El descontento de los usuarios del transporte

Los principales problemas que señalan los pasajeros, ya sean habituales o puntuales, son la escasez de líneas y de horas. Una mujer de Gijón que estuvo esta semana en O Salnés, le comentaba en el autobús al chófer Javier –que acompañaba en un asiento a un conductor en aprendizaje– que en su zona tienen transporte urbano cada quince minutos. Al parecer, esta diferencia sorprende a algunos visitantes cuando llegan a la comarca. Aquellos que dependen de los autocares para llegar a un sitio porque tienen una cita o una tarea importante, podrían verse perjudicados por los horarios desactualizados. Entre O Grove y Vilagarcía, suele haber un retraso en relación con la hora de llegada marcada de quince minutos, aproximadamente. Entre la villa meca y Pontevedra, hay que pensar en darle un margen de veinte minutos. José Manuel, un grovense que suele coger el autobús por trabajo, reflexiona sobre que el transporte podría ser mejor, pero reconoce que es un tema complicado porque funciona por concesiones de la Xunta. “A lo mejor, a una hora van solo seis personas y no es rentable poner un vehículo”, señala. Destaca también que las zonas rurales están mal conectadas por falta de líneas: “Son de difícil acceso y entrada; solo es una reflexión, pero creo que las instituciones deberían complementar los servicios. Habría que mirar los datos”. Al ser una cuestión de demanda y rentabilidad, no todas las localidades pueden contar con líneas continuas. O Grove, Sanxenxo y Pontevedra están conectadas con autobuses cada hora. Por el contrario, entre Cambados, Vilanova y Vilagarcía hay alrededor de cinco autocares de ida, y lo mismo de vuelta.

