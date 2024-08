Una Pontevedra idílica, divertida y escenario cinematográfico protagoniza el inicio festivo

Una alabanza a la juventud y a los placeres mundanos que hacen especial Pontevedra. Así concebió la pregonera, la productora audiovisual Teresa Fernández-Valdés, su discurso para dar comienzo a las fiestas de A Peregrina en lo alto del balcón de la Casa Consistorial ante centenares de ciudadanos.

Acompañada por el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, y otras autoridades como el presidente de la Diputación, Luis López, la invitada de honor a las festividades pontevedresas puso sus orígenes en A Caeira como punto de partida de su particular viaje vital por el corazón de la ciudad del Lérez, entre manjares que ella misma enunció. “O polbo á feira, os pementos, a zorza, as patacas, o tomate do país, cousas tan simples que ocupan o primeiro posto na miña felicidade cando veño a casa”, aseguró.

La familia, al completo. La pregonera, la productora audiovisual Teresa Fernández-Valdés, estuvo arropada en todo momento por sus más allegados, antes, durante y después de su introducción a las fiestas de A Peregrina. | G.S.

“Quero contarvos que nacín en Poio. Crieime en Pontevedra. E a miña casa está na Caeira. Así que vivín entre aquí e alí. Cruzando a ponte da Barca. Coa certeza de que non había límites”, resaltó Fernández-Valdés, que no dudó en utilizar su pregón para enumerar algunos de los puntos clave que dibujaron una infancia y adolescencia llena de postales idílicas y divertimentos propios de la ciudad. Vínculos que dieron paso a una etapa formativa de mucho disfrute en la vida de la protagonista de este inicio de fiestas.

Gran afluencia de público. A pesar del intenso calor, tanto residentes como turistas no se quisieron perder el inicio de las fiestas en Pontevedra, con un lleno en las calles para ver el pregón y la consiguiente ofrenda floral. | G.S.

“Naqueles tempos de xuventude eu propúxenme ir á escola das Doroteas; propúxenme ir á praza da Ferraría a perder o tempo moitas tardes, comprar lambetadas no Recreo, ir aos bailes do Casino, ás miñas clases de ballet; tamén probei con baile galego, as sevillanas e en realidade todo o que se puidese bailar. Por iso cando fun medrando estendín a miña afección á noite e entón xa bailaba no Amaranto, na Madrila, en Carabás e, por suposto, na de Petete e nas rúas e prazas de arredor, nas festas da Peregrina”, aseguró la productora y empresaria, ahora al frente de la firma audiovisual Te espero en Marte tras una década y media como parte de la premiada Bambú Producciones.

Un periplo de muchos éxitos y premios en televisión y cine que Fernández-Valdés hiló en su pregón con el misticismo de Pontevedra y su casco histórico, el cual alabó como uno de los grandes tesoros de la villa y al que trajo producciones de gran calado como la serie Un asunto privado. “Tanto me namora que co tempo puiden volver para rodar nel algunas series de ficción das que son responsable. Para poder ensinarlle ao mundo enteiro esta xoia que temos”, afirmó, posicionando a Pontevedra como una ciudad llena de experiencias y sintiéndose profeta en su tierra.

Brindis sin distintivos. El inicio de las fiestas de A Peregrina dejó una estampa cordial tras el pregón y la primera tirada de fuegos, con un brindis entre miembros de los tres partidos municipales y representantes de la Diputación. / GUSTAVO SANTOS

La pregonera, que lleva en su granado currículum trabajos aclmados por crítica y público como Velvet, Fariña o Las chicas del cable, también quiso aprovechar su discurso para recordar a su familia y conectar sus orígenes lerezanos con el futuro de sus hijas, que disfrutan de Pontevedra, la ciudad que a ella le acompaña “allá donde va”, cada verano.

“Que a familia é fogar, calor e refuxio e por iso hoxe quero mencionar, nun día tan especial, a persoas que son o meu refuxio, a miña terra galega cando non estou aquí. Falo dos meus irmáns, Manolo e Carmen, da miña cuñada Ester, dos meus preciosos sobriños, das miñas Anas e, por suposto, das miñas maravillosas nenas, Ana e Claudia, pois aínda que non naceron aquí, namoraron de Pontevedra e, sobre todo, das súas festas da Peregrina ás que vimos todos os anos sen perdón”, apuntó Fernández-Valdés, emocionada tras la exaltación de su tierra natal, en la que también recalcó valores personales de juventud aprendidos aquí y aplicados durante su carrera profesional, como la constancia, el compromiso y la fuerza del amor por delante de la envidia.

“Que sirvan as miñas verbas para convidarvos a todos e todas a pasalo en grande. A gozar o camino, a gozar o momento, cada intre: un bo churro de Galiano, unha xogada nos camelos, na tómbola, o saltón, o pasacalle, a procesión, as charangas, os concertos, os fogos, a batalla de flores… o que máis vos guste. E vivilo coa mesma paixón da primeira vez, porque a vida non espera. Pontevedra, imos dalo todo! Que vivan as festas da Peregrina”, concluyó antes de la tira de los primeros fuegos de artificio para señalar el arranque de las fiestas.

