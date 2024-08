“Cristóbal Colón era judío y nació a los pies de la iglesia de Santa María”

El origen de Cristóbal Colón centra un libro que, previsiblemente, verá la luz el próximo año y en el que están trabajando los investigadores Juan Carlos Blanco Varela y Javier Miguel Ferradás y Ferradás, que aseguran que tienen la información suficiente para desmontar la “teoría gallega” que sitúa el nacimiento del descubridor en una casa de Portosanto, en la parroquia de San Salvador de Poio. Los datos recabados hasta el momento les hacen afirmar que el navegante nació a los pies de la iglesia de Santa María de Pontevedra y que era judío. No solo eso, sino que esta figura clave en la historia de España protagonizó episodios cuando menos curiosos, como que fue un espía fingiendo ser peregrino en el Camiño de Santiago. Juan Carlos Blanco Varela asegura que lleva más de dos décadas investigando sobre Cristóbal Colón y en esta aventura Javier Miguel Ferradás y Ferradás es su mano derecha a la hora de plasmar estas ideas por escrito.

– ¿Cómo surgió este interés por estudiar la figura y el origen de Cristóbal Colón?

– Llevo estudiándolo muchos años, 13 en Alemania, donde he vivido, y aquí otros ocho. Me he leído más de 200 teorías, muchas de ellas descabelladas, como la relativa al príncipe de Viana, que falleció con 46 años y antes de que se descubriese América. Yo llevo siguiendo su figura desde hace mucho tiempo y lo que veo es que no hay documentación, pero tampoco la tiene Génova, que defiende que es de allí. También se defiende que es de Portosanto, en Poio, y yo digo que no nació allí.

– ¿Qué le lleva a pensar eso?

– Que la iglesia se ocupó de tapar que Cristóbal Colón era judío. Y es una pena con la gran comunidad judía que hubo en Pontevedra. Colón era judío y nació en Pontevedra, en los alrededores de Santa María, pero no Santa María la Mayor, sino Santa María la Románica. Colón no conoció la actual basílica, él ya había fallecido. Mi teoría se basa en la relación de Colón con el judaísmo y la ciudad portuaria de Pontevedra. Hay un documento de 1437 que aquí no lo han sabido valorar mucho, está en los Archivos de Pontevedra. Ese documento lo dice todo: la alianza entre las familias judías, los Colón y los Fonterosa. A la iglesia no le interesaba que se supiese que un judío había descubierto América. Si Cristóbal Colón era judío se desmontan todas las teorías anteriores. Otra cuestión es que no se sabe si existía el Portosanto de Poio antes del de Madeira, yo no he encontrado nada al respecto.

– ¿Qué es lo más curioso que se han encontrado en esta investigación?

– Cristóbal Colón era gallego, marinero y todo lo estudió, astrología, ciencia, etc... en la sinagoga de Pontevedra. Allí lo aprendió todo y lo que nunca podría haber aprendido en ningún convento ni con la Iglesia. En el año 1476, durante la guerra de sucesión al trono de Castilla, lo presentaron en Portugal como espía. Entró como peregrino, pasó por Pontevedra y Tui y llegó como “galiciano”.

– ¿Cómo están estructurando esta publicación?

–Estamos en el capítulo siete de ocho. Esperamos que a finales de 2025 se pueda publicar. Además, todavía no tenemos editorial.

