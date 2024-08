Pontevedra estalla en fiestas

Pontevedra ya está en fiestas. La pregonera, Teresa Fernández-Valdés, se ha encargado de dar el pistoletazo de salida a nueve días de jolgorio en honor a la Virgen de la Peregrina.

Conciertos, atracciones, celebraciones religiosas, batalla de flores, pasacalles, toros… y un sinfín de ofertas en las queua animó a todos a sumergirse esta productora y guionista nacida en Poio animó.Teres Fernández-Valdés es una de las fundadoras de Bambú Producciones, empresa creadora de Velvet y productora ejecutiva de todas sus series. Además, también ha escrito guiones para Velvet y Gran Hotel.

Bajo sospecha, Tiempos de guerra, Fariña o Las Chicas del cable son otras series bajo su mando.

En su intervención, al que asistieron autoridades locales y provinciales, encabezadas por el alcalde, Miguel Fernández Lores desde el balcón de la Casa Consistorial de la plaza de España, la pregonera animó a disfrutar de las fiestas, pero sobre todo de lavida: “Eu non pido outra cousa á vida: vivir máis. E non falo de anos. Falo de vivir intensamente cada momento; de estar atenta a cada pequeno xesto que transforma o teu día, que fai que a túa vida sexa mellor aínda que sexa por un segundo. Ese máxico intre que conecta directamente coa túa felicidade. Esa que tantas veces esquecemos que existe e que lembramos en milésimas de segundo, mesmo cun sorriso, cando falamos da nosa xuventude”.

Hizo también un repaso a sus recuerdos de la ciudad: “Son tantas as fermosas lembranzas que teño desta vila, que cada vez que veño e chove sen parar, sorpréndome! Non sei por que. Debe ser a famosa memoria selectiva, que só me permite lembrar todo o bonito que me regala a miña terra: o polbo á feira, os pementos, a zorza, o raxo, as patacas, o tomate do país… Síntoo, pero penso que cousas tan simples como estas ocupan o primeiro posto na miña felicidade cando veño a casa. Tamén unha Estrella ben fría me regala felicidade; e é que non sabe igual dentro que fóra de Pontevedra. Posiblemente porque aquí tómoas con máis amor rodeada da miña xente, a familia e as miñas amigas e amigos de sempre”.

Recordó que nació en Poio pero se crió en Pontevedra “e miña casa está na Caeira. Así que vivín entre aquí e alí. Como boa galega, sen necesidade de definirme. Pasaba o día sobe e baixa. Cruzando a ponte da Barca. Coa certeza de que non había límites. É dicir, que un día podes estar aquí e outro día podes estar alá. O único que tes que facer é dar o primeiro paso e logo o segundo e xa seguir camiñando ata onde te propoñas chegar. Naqueles tempos de xuventude eu propúxenme ir á escola das Doroteas; propúxenme ir á praza da Ferraría a perder o tempo moitas tardes, comprar lambetadas no Recreo, ir aos bailes do Casino, ás miñas clases de ballet; tamén probei co baile galego, as sevillanas e en realidade todo o que se puidese bailar. Por iso cando fun medrando estendín a miña afección á noite e entón xa bailaba no Amaranto, na Madrila, en Carabás e, por suposto, na de Petete e nas rúas e prazas de arredor, nas festas da Peregrina”.

La pregonera, con el ramo de flores, junto a las autoridades / Gustavo Santos

Destacó que el centro histórico de Pontevedra es “un dos grandes tesouros da nosa vila” y que utilizó como escenario de algunas de las producciones audiovisuales que llevó a cabo: “Para poder ensinarlle ao mundo enteiro esta xoia que temos. Porque, si, a iso me dedico. A rodar e rodar, como di a cantiga. Ou o que vén sendo facer a mona. É dicir, traballo xogando”.

También aprovechó para acordarse de su familia, presente en la plaza de España y, sobre todo de sus padres, que “son os meus pés na terra, neste mundo de farándula ao que me dedico. Eles son a miña Galicia profunda. A miña raíz. E os primeiros que me empurraron a perseguir os meus somos”.

Finalmente, invitó a todos a disfrutar de las fiestas de la Peregrina. “Pontevedra!!! Imos dalo todo!! Eu non sei facelo doutro xeito”.

Tras el pregón se desarrolla un pasacalles a cargo de diversas agrupaciones folclóricas, recorriendo Michelena y hasta la Praza da Peregrina y el traslado de la carroza procesional para la ofrenda floral, que realiza su recorrido desde la praza de España hasta el santuario de la Peregrina.

La encargada de la lectura de la ofrenda será la letrada de la Administración de Justicia en Pontevedra, María Jesús Prieto Toranzo. El santuario acoge este domingo a las 12.00 horas la misa pontifical oficiada por el arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto Fernández, y la lectura de la advocación correrá a cargo del vicepresidente de la Deputación, Rafael Domínguez que en esta ocasión representa al partido judicial de Pontevedra.

Por la tarde a las 19.00 horas se oficiará misa y a las 21.00 horas saldrá desde el santuario la procesión, tras la danza gremial de cintas en la propia Plaza de la Peregrina.

Actuación de la plaza de la Peregrina / Gustavo Santos

Este sábado se celebra a las 21.00 horas un Festival Folclórico en la Praza da Ferrería y a las 22.30 será el concierto de El Drogas en Praza de España, además de una verbena popular en la Gran Vía de Montero Ríos con el grupo Rosán. A las 00.00 horas se dispararán los primeros fuegos de artificio.

El desarrollo de esta semana grande cuenta con la movilización de 50 personas cada día para velar por la seguridad de los asistentes. Son 35 policías en la calle, apoyados por 15 miembros de Protección Civil. A ellos se une el cuerpo de Bomberos, en un operativo en coordinación además con la Policía Nacional.

Además, la Cruz Roja, cuenta con un punto de atención continuada en la Alameda, todos los días, de 17.00 a 3.00 horas, con personal sanitario y una ambulancia. Este punto se refuerza durante los conciertos con una ambulancia detrás del escenario y otro punto de atención en el mismo lugar. El refuerzo sanitario a través de más ambulancias se realiza también durante el lanzamiento de los fuegos y las corridas de toros.

En la búsqueda de unas fiestas más inclusivas, este año y al margen de los elementos que ya se venían instalando año tras año, como las plataformas para personas con movilidad reducida para ver los conciertos de A Ferrería y en la Plaza de España; o la traducción en tiempo real a lengua de signos durante el pregón, se sumarán este año medidas y elementos como el aumento de una hora (de 17.00 a 19.00 horas) del tiempo que las atracciones ambulantes estarán sin música, pensando en las personas con trastorno del espectro autista (TEA).

De igual manera, la Batalla de Flores comenzará sin música y otros sonidos de alto volumen desde su salida hasta la rotonda de la Pasarela.

Por otra parte, los aseos instalados en la alameda incluirán una sala de lactancia para uso del vecindario y estos mismos aseos contarán con un nuevo equipamiento o estancia, a la misma altura que el suelo, para permitir un acceso más cómodo para personas con movilidad reducida.

En las tiradas de fuegos artificiales, batalla de flores o toros, se desplegarán operativos especiales de tráfico. Además, todas las atracciones instaladas en el recinto ferial han superado los controles de seguridad impuestos por el Concello de Pontevedra.