“Soy un estudiante de música, seguiré siéndolo hasta el último día de mi vida”

Un talento tan mayúsculo como su capacidad para interesarse por los problemas, anhelos y tradiciones de las demás culturas, amén de la suya propia, y también una vida de aventuras, viajes y éxitos hacen de Richard Bona un artista único. Anoche subió al escenario de A Ferrería para clausurar el Festival Internacional de Jazz acompañado del pianista Alfredo Rodríguez (los presentó su mentor compartido, Quincy Jones) y del batería Michael Olivera, con los que regaló al público una velada irrepetible.

–Es la segunda vez que está en Pontevedra ¿recuerda su primer concierto?

–Sí, me lo contaron, que había estado aquí, pero no lo recordaba desafortunadamente, siendo honesto.

–Visita demasiadas ciudades…

–Si, visito muchas, muchas, a veces las recuerdas y otras no, son demasiadas, pero me encanta esta ciudad, es preciosa Pontevedra.

–Esa primera vez ya era una estrella y ahora llega convertido casi en una leyenda ¿se siente así?

–No, yo soy un estudiante de música, seguiré siendo un estudiante de música hasta el último día de la vida, igual que seguiré siendo un estudiante de la vida. Cuanto más sabes, te das cuenta de que menos sabes de todo finalmente. La única forma de ser mejor en la vida es acumular experiencias y en el momento en el que piensas que lo sabes todo será el momento en que te irás abajo.

–¿Qué queda de aquel niño de Camerún al que se le daba bien la música?

–Es una continuidad, sigo siendo aquel niño, solo que pasé de ser un niño de una aldea a ser un niño global, pero para mi es el mismo camino. Me siento acogido en todo el mundo, me siento un niño universal, vaya a donde vaya, a Italia o aquí en Pontevedra, me siento acogido.

No soy religioso, pero mi consejo en la vida es respetar y amar a los otros, y aprender todo lo que puedas

–Decía un gran escritor que somos enanos a hombros de gigantes ¿se siente así con respecto a su abuelo, que fue clave en sus inicios en la música?

–Sí, y no solo con respecto a mi abuelo, sino con respecto a todos con los que he tocado y me han enseñado música y hecho crecer. Mi abuelo por supuesto cuando era niño, fue clave en mi aprendizaje, pero también grandes músicos profesionales, leyendas con con las que he tocado como Harry Belafonte o Pat Metheny. Pero incluso a día de hoy, que toco con músicos más jóvenes que yo, siento que estoy aprendiendo cosas y siento curiosidad por el cambio generacional, por cómo usan las redes sociales. No soy tiktoker o instagramer pero aprendo de ellos, de como se manejan, y de pronto hago una foto para pasársela a los fans. Esa sensación de estar continuamente aprendiendo es estimulante. A todo el que me acerco siento ese impulso, soy curioso.

–Para todos a los que no nos va a pasar ¿qué se siente ganando un Grammy?

–(risas) No sé dónde está mi Grammy. Es una buena pregunta, no sé dónde está. Es bonito, es bueno cuando la industria reconoce tu talento, pero realmente no baso ni práctica o mi carrera en los premios. Para mi el premio, mi Grammy realmente es poder levantarme y tocar todos los días y seguir haciendo lo que me gusta, que es la música. Más que los premios, lo más satisfactorio es la vida musical.

–Ha tenido una vida de aventuras y de viajes ¿cuál cree que es la principal experiencia que debemos incorporar en la vida?

–Yo no soy religioso, pero mi consejo en la vida es respetar y amar a los otros, y aprender todo lo que puedas. Eso es lo más importante que puedes hacer en la vida, y tal vez si Dios existe apreciará lo que has hecho, y si no existe por lo menos habrás hecho algo bonito por el resto del mundo.

Suscríbete para seguir leyendo