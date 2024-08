Celebremos la amistad

Tiempo, distancia, silencio, algún desengaño… La amistad lo resiste casi todo, nos da soporte y hace que nuestras vidas sean más llevaderas en los momentos difíciles. También nos da ejemplos y referentes, como los que representan los seis pontevedreses y la asociación homenajeados ayer por Amigos de Pontevedra en su xuntanza anual.

Con 52 años de andadura, se trata de una cita ya clásica en el calendario estival de la Boa Vila y si en origen se celebraba en el primer día de la semana grande, desde hace tres años se programa para la noche anterior, a fin de no coincidir con la intensa programación del arranque de las fiestas y, simultáneamente, de servir como su preludio.

La Finca Batacos fue escenario ayer de este encuentro en el que los Amigos de Pontevedra reconocen anualmente a personas y entidades que se han destacado por su contribución al buen nombre de la ciudad. Los homenajeados han sido la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos Psíquicos Alba y seis destacados vecinos: la hostelera, propietaria del pub La Gramola, Marta González Curros; la profesora Fita Novás, fundadora de la escuela de danza del mismo nombre; la vecina de San Roque Josefa García García, viuda del histórico jugador del Pontevedra CF Cholo; el profesor Rafael Sánchez-Agustino Rodríguez, conocido como “Fis”, fundador del Club Cisne; el funcionario municipal y responsable de la programación cultural del Concello, José Luís Sarandeses Martínez; y el fundador, presidente y entrenador del equipo femenino F.S. Cidade de Pontevedra, Manuel Piñón Cordo.

El periodista Xabier Fortes ejerció como maestro de ceremonias y por quinto año consecutivo fue el encargado de leer las semblanzas de los premiados, en una jornada en la que se despidió como conductor del acto, cometido en el que sucedió al que fue durante décadas presidente de la Sociedad Filarmónica, el fallecido José Luis Fernández Sieira.

Los 303 asistentes disfrutaron no solo de la entrega de las insignias de oro y la cena, sino también de proyecciones y, especialmente, de las semblanzas de Fortes. En plena resaca olímpica, empezaron por Manuel Piñón, vinculado desde muy joven al deporte, como recordó el periodista. Éste destacó que al homenajeado le debemos “que un deporte casi en la cuna como el fútbol-sala, al que de niños llamábamos futbito, llegase a la élite en nuestra ciudad y la comarca. Un empeño coronado con el éxito. Debe ser que su apellido es muy adecuado, por aquello de empeñarse a Piñón fijo”.

De José Luis Sarandeses recordó que “sabe como nadie lo que hay detrás, y también delante, de la Festas da Peregrina, Navidad, Entroido, San Xoan, Feira Franca… Y todos los otros eventos festivos y culturales que se desarrollan en la ciudad a lo largo del año”. Es, subrayo, una “persona muy activa, afable, próxima y siempre dispuesta a echar una mano donde se necesite en defensa del buen nombre de nuestra ciudad”.

Le sucedió el que durante 46 años fue profesor de Educación Física Rafael Sánchez-Agustino “Fis”, cuya vida “está vinculada al instituto Sánchez Cantón, al Club Cisne de Balonmano y al barrio de O Burgo”.

Xabier Fortes hizo hincapié en que el homenajeado, “jugador, presidente y adiestrador del Club Cisne durante años, lo que más recuerda son los ascensos del equipo, que ahora transita por la más alta categoría del balonmano nacional”.

En la actualidad en Pontevedra abundan los lugares para ejercer la actividad física, subrayó el maestro de ceremonias en la semblanza de Fita Novás, “pero no era así hasta que apareció por los años 60 en Pontevedra una mujer que se dedicó a la formación en el baile de los adolescentes”. La profesora “impartía clases de baile clásico, ballet, moderno o tradicional, gallego” en distintos emplazamientos, aulas por las que pasaron “varias generaciones de pontevedreses… Se puede decir que en tiempos en los que el término no estaba en uso, Fita ya estaba empoderada para mantener el mundo bajo los pies y sacar adelante una familia en valores”.

La siguiente en recibir la insignia fue Josefa García, una trabajadora conocida como “Sefita” que hoy tiene 85 años y que es viuda de Eduardo Dapena “Cholo”, capitán del Pontevedra C.F. en la época del “Hai que Roelo”. Tras relatar sus orígenes familiares, Fortes se refirió a que la asistencia del entonces ya ex jugador a las xuntanzas de los Amigos de Pontevedra “se repetía año tras año, y se pensó que al quedar viuda, en 2022, no le quedaba ningún vínculo con estas reuniones de comienzo de las fiestas, pero no fue así y tomó el relevo”, siendo hasta la fecha una habitual.

De la hostelera Marta González destacó que se dedica a “hacer del ocio una necesidad y una labor social de la que disfruten hombres y mujeres solitarias en busca de compañía, de un momento de desconexión… Conseguir en definitiva que la gente disfrute de la vida, vayan bien, mal o regular las cosas. Y también reírse cuando vienen mal dadas”. Hizo hincapié en que “su trayectoria no fue nada fácil, madre soltera desde muy joven, en una época que ella recuerda muy dura compaginó hasta tres trabajos para poder sacar adelante a su hija… Toda una madre coraje, como pocas” que hoy cuenta con 32 profesionales a su cargo.

Finalmente, la xuntanza se despidió con el homenaje a la Asociación Alba. Colectivos sin ánimo de lucro hay muchos, señaló Fortes, pero unos desempeñan “un trabajo más gratificante y de mayor valor afectivo”. Son entidades “que nacen por la necesidad de buscar soluciones a problemas de supervivencia que afectan a determinados grupos de personas a veces en riego de exclusión. Y cuando hablamos de supervivencia, hablamos de algo muy serio”, señaló antes de repasar la historia y los numerosos servicios que presta a sus usuarios y sus familias esta agrupación centrada en la salud mental, que recibió el galardón de manos del alcalde antes de que sonase el “Pontevedra amada” con el que se despidió la celebración.

