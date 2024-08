“Tenemos marcados como un día especial los conciertos en Galicia; es donde mejor trato nos dan”

A veces no se necesita estar presente en célebres programas de entrevistas para que tu trabajo adquiera éxito. A veces solo basta que el nombre del grupo se pronuncie de pasada ante un gran público para colocar rápidamente siete canciones del repertorio en la lista de temas más virales de Spotify. La anécdota de la recomendación de La La Love You que hizo Amaia en La Resistencia en 2019 parece perseguir al grupo madrileño como parte de su sello. Además de la relación con la cantante y su posible participación en el Benidorm Fest, su cantante Roberto Amor hace un repaso sobre la historia de su grupo, que actuará el próximo lunes en las Festas da Peregrina.

–¿Cómo es ser un concierto sorpresa?

–La verdad que anunciarlo con tan poquito tiempo como sorpresa para la gente siempre ha creado mucha expectación. Nosotros vamos con muchas ganas, con mucha ilusión [a Pontevedra]. Siempre que tenemos algún concierto en Galicia lo tenemos ahí marcado como un día especial porque, de verdad, es donde mejor trato nos dan y la gente es increíble.

– ¿Qué diferencias hay entre las audiencias de los conciertos con respecto a festivales, aunque sean pequeños?

–Cada concierto es un poco diferente. Es verdad que, por ejemplo, en los festivales grandes que tienen un montón de artistas al final hay muchísima gente y no todos vienen a verte a ti, mientras que en los festivales más pequeños en los que tocan menos artistas, y la gente que va te conoce más. Nosotros este año, estamos disfrutando mucho con todos los conciertos porque es verdad que, aunque vayamos a sitios grandes o pequeños y tal, sí que estamos viendo que en todas partes hay gente que viene, que canta todas las canciones, que conoce el repertorio, y la verdad que eso es algo que disfrutamos mucho cuando estamos tocando.

–La anécdota de Amaia recomendando una canción vuestra “Más colao que el Colacao” en La Resistencia fue lo que lanzó vuestro éxito. Por entonces, la canción contaba con menos de mil visitas en Spotify, pero ahora el grupo cuenta con más de 2.600.000 oyentes mensuales. ¿En qué momento se es consciente de este éxito ?

–Nosotros pensábamos que aquello iba a ser solo una cosa anecdótica. Luego recibimos un montón de mensajes de amigos comentándolo. Días después vimos que poco a poco la gente había empezado a escucharnos y había de repente como 6 o 7 canciones en el top 50 de virales de España y dijimos, oye, claro, esto ya no es una anécdota, ¿no? [ríe]. Poco a poco pues hemos continuado con el trabajo y sacando canciones. Pero creo que a raíz de cuando sacamos “El Fin del Mundo” y de ver su bum que se puso nos dimos cuenta que la película había cambiado.

–Comentaron en otras ocasiones que Amaia os hizo ghosting para hacer una colaboración con “El Fin del Mundo”. ¿Cómo está la relación con ella actualmente?

–De Amaia siempre decimos que estamos súper agradecidos por habernos puesto en el foco. Pero no hemos tenido la oportunidad de hablar personalmente con ella porque no hemos coincidido en ningún sitio, aunque nos gustaría darle un abrazo y decirle “muchísimas gracias”. Claro que entendemos que Amaia tenga 200 peticiones como esa al día y ella tiene que organizar su agenda como puede. Así que no hay absolutamente ningún problema con eso.

–¿Hay más presión en el grupo por superar el éxito de “El Fin del Mundo”?

–No sé si ese es nuestro objetivo. Simplemente continuar con nuestra carrera y hacer buenas canciones que a la gente le gusten. Creo que al final para que salga ese tipo de éxito también necesitas un punto de suerte. Tenemos que trabajar para que eso suceda, pero sin obsesionarse. La gente que indaga un poquito más en La La Love You, se engancha. Con cada tema tenemos la oportunidad de crear un universo nuevo, con un a estética nueva y es algo bastante divertido.

–Uno de vuestros sueños cumplidos fue llenar el WiZink Center. ¿Qué es lo próximo?

–El WiZink fue un antes y un después en nuestra trayectoria. No sabría decirte un próximo reto porque ya es muy grande lo que hemos conseguido. Ahora estamos trabajando en canciones nuevas, que no sé cuándo saldrán... Pero sí que queremos sacar un álbum pronto, estamos trabajando todavía en las canciones que tenemos que grabar. Últimamente hemos estado viajando bastante por México, así esperamos avanzar un poquito por allí también y por otros países de Latinoamérica.

–¿Y presentarse al Benidorm Fest?

–Bueno, ya estuvimos en una ocasión, hace ya bastantes años. El año pasado ganamos , por así decirlo, esta selección que hacen antes del certamen entre los fans de Eurovisión [La Elección Interna]. Ya nos hemos presentado y ¿por qué no volver a presentarnos en un futuro? Creo que va tener más que ver cuando hayamos encontrado una canción con potencial eurovisivo.

