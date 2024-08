“Mi profesión me aporta situaciones que me hacen sentir vivo y dueño de mi destino”

Con una treintena de festejos y 37 trofeos en la temporada, Alejandro Talavante es en estos momentos el número dos del escalafón taurino. “Está siendo una temporada muy bonita y comprometida, en la que muchas tardes puedo mostrar mi toreo”, resume el diestro extremeño, uno de los convocados por la casa Lozano que gestiona la plaza de Pontevedra para inaugurar el próximo sábado la mini feria 2024.

–¿Cómo prepara la temporada?

–Con entrenamiento y estudio del toreo que me gusta y me llena a través de los vídeos de los toreros que he admirado o admiro.

–¿Es ya la figura del toreo que soñó ser?

–La que soñé de niño quizás sí, en ese sentido me siento afortunado, pero la figura que sueño ahora siempre está buscándose dentro de sí mismo para crecer.

–Conoce desde hace años la plaza de Pontevedra ¿Qué recuerdos tiene de ella?

–Tengo recuerdos de tardes muy especiales... Es una plaza con una personalidad diferente en la que sientes como el público se apasiona con los toreros.

–¿Le da tiempo a conocer las ciudades en las que torea? ¿Ha visitado Pontevedra?

–Siempre que he toreado en Pontevedra ha sido después de algún viaje muy largo, porque el día antes he toreado ya que en esas fechas suelen coincidir muchas corridas. Esta vez toreo en Marbella la noche antes y muchas veces tienes que elegir entre conocer las ciudades o descansar, pero afortunadamente he podido disfrutar de la ciudad y de su gente en alguna ocasión.

–¿Recuerda cuándo decidió ser torero?

–No exactamente, pero recuerdo que de niño me apasionaba el toro como animal.

–¿Qué le aporta su profesión y que precio paga por ella?

–Me aporta muchas situaciones que me hacen sentir vivo y dueño de mi destino y eso es una gran fortuna, y pago el precio físico y mental por la presión que conlleva estar a un nivel todas las tardes posibles.

–¿Volvería a ser torero? ¿Le gustaría que lo fuese un hijo suyo?

–Yo sí volvería a ser torero, pero no me gustaría que mis hijos lo fuesen, prefiero que les guste la ganadería y me ayuden con ella.

–¿Se lleva bien con las redes sociales?

–Las uso, pero no me creo todo lo que sale.

–¿Qué hace cuando no torea?

–Trato de pasar tiempo con mi familia, comer bien, estar con amigos, me voy a mi finca y trato de buscar allí mi inspiración.