“Culturarte 2024”: diez intensos días de actividades en Combarro

Combarro acoge desde el viernes la 42 edición de la Semana Cultural e Festiva de San Roque “Culturarte 2024”, que se extenderá hasta el domingo, 18 de agosto, organizada por el Ateneo Corredoira Combarro con la colaboración del Concello de Poio. Son diez días de intensa actividad cuyo programa se presentó ayer en un acto en el que se presentaron las “embajadoras” del Ateneo, una figura tradicional recuperada este año y que recae en Lola Besada, como Raíña, y Camila Besada y Carla Esperón como Damas.

La programación arranca el viernes con la presentación de las embajadoras y la lectura del pregón a cargo de Olga Teijeiro, directora del colegio Plurilingüe de Chancelas, en el cincuenta aniversario del centro. Después se procederá a la entrega de las distinciones Mexilón de ouro y al izado de banderas al son del himno gallego por la agrupación Vides Novas de San Salvador de Poio. Ese mismo día se inaugurará la exposición en homenaje a Florentino Rial, con viñetas y caricaturas de este autor, que se podrá visitar durante toda la semana en la sede del Ateneo. También habrá música en la calle a cargo de Grupo Rever y una queimada popular.

El sábado está prevista una visita cultural a la Illa de Tambo, así como animación musical de la mano de la Agrupación Folclórica Os Gatiños de Portonovo y un concierto grupo As Lembranzas, todo ello en A Chousa. El domingo habrá batucadas por la calle con Os Queimatasas, animación con el grupo Noche de ronda y un concierto con el grupo Silverback en A Rualeira.

El lunes comenzarán los juegos populares y también habrá una sesión Clown de Rudi Dudi, pasacalles con Fanfarria Furruxa y un concierto con Raúl e Cía en San Roque, mientras que el martes llegan hasta A Chousa el teatro y los títeres de Tanxarina Títeres y en a Rualeira está programado el concierto de Dr. Summer - Rualeira

El viernes actúan los grupos de gaitas Escola de Música, Vides Novas y la banda de música Airiños do Morrazo y a mediodía será la misa en honor al patrón, San Roque, con el coro Virxe de Fátima y la procesión con la banda Airiños do Morrazo. La jornada finalizará con la orquesta Ritmo Joven en A Chousa.

El sábado día 17 habrá sesión vermú con Covers Lovers en A Rualeira y por la tarde se celebra la Fiesta de la espuma. Ya las 20.00 horas está prevista la misa en honor a San Antón, seguido de la subida de la imagen de la Virxe da Renda hasta su ermita, acompañada del grupo Vides Novas. La Festa do Can y la música de Ultrafónicos band pondrá punto final a la jornada, mientras que el domingo habrá pasacalles con la Charanga 112, sesión vermú con Four Passengers, un parque infantil de Hinchables en A Chousa y, a las 21.00 horas, cantos populares con los grupos Ata o mandil, Dolores y Madialeva.

Festa do Mexilón los días 14 y 15

Dentro de la programación de esta Semana Cultural se incluye, durante las jornadas del miércoles 14 y jueves 15, la 29 edición de la Festa do Mexilón, evento gastronómico que un año más reunirá en la Praza da Chouza a cientos de personas que podrán degustar en los stands instalados para la ocasión deliciosos mejillones preparados de muy variadas formas; en empanada, en vinagreta, en escabeche al vapor, acompañados de bebida y pan. El miércoles se abre la carpa degustación do Mexilón a las 13.00 horas en la plaza da Chousa y después habrá pasacalles a cargo de la Escola de Música de Poio. Por la tarde será el turno de la charanga Mil9 y a las 22.30 horas se celebrará el concierto del M-80 Grupo. El jueves, a las 12.00 horas se abrirá la carpa, con pasacalles con Trompos os pés y una degustación de Ricardo Parada. A las 20.00 horas se desarrollará la bajada de la imagen de la Virxe da Renda con Vides Novas y por la noche está programado un concierto a cargo del grupo A Banda do Sequío en la Praza da Chousa.