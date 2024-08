Roca Rey y Alejandro Talavante, cabezas del escalafón taurino en este 2024, y Juan Ortega, que debuta en Galicia, inaugurarán el próximo sábado la mini feria de Pontevedra, una cita que esperan cada año los cientos de aficionados reunidos en la Coordinadora de Peñas que encabeza Juan Ramón Riveiro.

–¿Desde cuándo preside la Coordinadora de Peñas Taurinas?

–Llevo siendo presidente desde el año 2007.

–¿Cómo ha evolucionado la Coordinadora en estos años?

–En la Coordinadora de Peñas somos actualmente 43 peñas. Empezamos siendo 5 peñas y hoy estamos hablando de un total aproximado de 800 integrantes, más o menos. Empezamos porque teníamos inquietud, queríamos crear afición, buscar cosas en común, y de esas 5 peñas del principio hemos pasado actualmente a 43.

–¿Cómo el perfil del peñista?

–Dentro de la Coordinadora no hay un perfil definido. Hay gente desde 15 y 16 años, o 18, pero también de 70 e incluso de más de 80, de modo que es un abanico muy grande en el que tiene cabida todo el mundo, toda la gente que tenga una afición como la nuestra tiene encaje en la Coordinadora de Peñas. Cualquier hombre, mujer, de cualquier edad, no hay ningún problema.

La casa Lozano sabe despertar la inquietud del aficionado taurino, cada año vuelve a despertar al aficionado, cambiando, metiendo ganaderías nuevas, incluyendo nuevos toreros que nunca habían estado aquí, como Ortega

–¿Cómo es en general el aficionado de Pontevedra?

–Siempre digo que aquí el aficionado se hace, por eso gozamos de tan buena salud en lo que respecta a la afición taurina. En otras comunidades y ciudades lo tienen más fácil porque allí ya se nace aficionado, por las circunstancias y porque cada comunidad tiene su idiosincrasia, pero aquí se hace. Entonces como todos los hemos ido haciendo desde pequeños, en mi caso y el de muchos como yo, digamos que en Pontevedra lo cierto es que gozamos de una salud taurina de 10. La afición que tenemos hacia el mundo del toro en general goza de muy buena salud. Desde la Coordinadora hacemos muchas actividades, como por ejemplo poder ir a las fincas a ver cómo se cría el toro. Incluso hemos podido comprobar todos los cuidados y atención que recibe, tanto sanitarios como en el día a día. Y todo eso crea mucha afición, tanto en el interior de la Coordinadora como en las peñas que no están integradas.

Me consta que están intentando meter una tercera corrida, que no ha salido este año por casualidad

–¿Qué opinión le merecen los carteles de este año?

–Me han sorprendido un poco con el tema de nuevos toreros, el arranque otra vez de Talavante o la vuelta de Morante. La casa Lozano sabe despertar la inquietud del aficionado taurino, cada año vuelve a despertar al aficionado, cambiando, metiendo ganaderías nuevas, incluyendo nuevos toreros que nunca habían estado aquí, como Ortega. Creo que todo va a salir bien, ahora tiene que ayudarnos el ganado, lógicamente, y con esa ayuda después disfrutar de lo que es en sí la feria.

–¿Esperan una próxima ampliación de la mini feria?

–Si, es algo que se ha hablado con la propia plaza. Nosotros pensamos que después del éxito del año pasado, en el que fueron casi dos llenos en las dos corridas de toros, este año lo iba a intentar. Y me consta que iban a intentar un pelotazo (sonríe) para el viernes y programar viernes, sábado y domingo, pero no les ha salido la corrida del viernes por algunas diferencias con el torero que tenían pensado traer, y entonces no ha podido ser. Pero sí me consta que están intentando meter una tercera corrida, que no ha salido este año por casualidad. Por informaciones que tengo la venta de abonos y entradas está yendo bastante bien y con esos resultados me gustaría que volviésemos a esa tercera corrida e incluso que pudiésemos instaurar una cuarta. Entiendo que después de una pandemia y de una crisis como la que hemos pasado las cosas hay que hacerlas con mucho cuidado, paso a paso.