Convocada la manifestación antitaurina en Pontevedra

Touradas Fóra de Pontevedra ha convocado la manifestación antitaurina durante la primera de las jornadas de la Feria Taurina en la ciudad. El sábado 10 de agosto a las 20 horas comenzará un año más la protesta de la plaza de A Peregrina para reivindicar la abolición total de cualquier celebración relacionada con la tauromaquia y el fin de todo maltrato animal. Este año se cuenta con la colaboración de Irmandade Antiespecista, Loita Raposa y Activistas Galegas Antiespecistas (AGA Activistas), tres colectivos que luchan por la liberación animal en Galicia. "Reivindicamos que a Praza da Tortura de Pontevedra deixe de existir como tal, que a Xunta e o Goberno Central muden as leis de benestar animal, onde exclúen aos touros, e, polo tanto, as touradas", reclaman desde la plataforma que organiza la convocatoria, que también defienden que "isto non ten sentido en ningún sitio do mundo e en Galicia aínda menos porque non somos un país taurino".

La lectura lectura del manifiesto correrá a cargo de Violeta Mosquera, voz del dúo gallego de rock Bala y que hace tres años había dado inicio a las Festas da Peregrina 2021 con la lectura del pregón. Previamente a la manifestación, en el marco de acciones emprendidas por el colectivo, se hará de 18.00 a 20.00 horas la recogida de firmas para impulsar una Iniciativa Legislativa Popular que persigue la inclusión de los toros en la ley de protección y bienestar animal y "así optar a prohibir dunha vez as touradas". Son 500.000 las firmas que se precisan para que el trámita de la proposición popular se lleve a cabo. Junto a los formularios, también tendrá lugar la venta de merchandising con el que se financia la campaña, según la plataforma.

Bajo distintos nombres de plataformas, la manifestación antitaurina se lleva convocando desde hace aproximadamente 17 años, una convocatoria que desde la organización observan un aumento en la participación ciudadana.

Por su parte, los colectivos que colaboran este año con Touradas Fóra de Pontevedra convocan una vigilia el viernes 9 de agosto en la plaza de A Ferrería a las 22.00 horas, en la noche anterior del comienzo de las corridas. Con ella se pretende concienciar "a toda a xente que está de festa que poden descoñecer o que acontece durante estes díase e para que saiban que o activismo é súper importante e que o posicionamento da cidadanía de Pontevedra e turistas poden axudar moitísimo", sostienen desde uno de los colectivos. También se hará un minuto de silencio por "os asesinatos dos touros".

Reivindicaciones de los colectivos

Desde las asociaciones señalan que este tipo de festejos no es más que un resquicio en la comunidad gallega, en la que apenas hay participación y apoyo. Por ello, el colectivo subraya su posición "totalmente en contra de que el Concello subvencione ós Hermanos Lozano".

Uno de los éxitos logrados desde el colectivo ha sido la exclusión de toda publicidad taurina en las rotondas de la ciudad tras un acuerdo con el Concello y actualmente continúan con sn propuestas de alternativas a otros festejos como el torneo medieval de la Feira Franca, "onde non se maltraten animais, porque lembramos que o que aquí se fai tamén é o maltrato de cabalos que se usan para os espectáculos". "Solicitamos que o Concello de Pontevedra sexa un concello antitaurino".