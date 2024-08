El servicio social femenino: “Nos decían que había que aguantar y arreglarse para el marido”

No hay familia sin vivencias de la mili. Si no son los padres son los abuelos, pero el llamado servicio militar obligatorio, al que se puso fin en marzo del año 2001, sigue marcando la historia de España. Son muchos los recuerdos asociados a ella, para bien y para mal, ya que los años o meses de cumplimiento también sirvieron para forjar buenas amistades.

La Asociación Cedofeita expone hasta mañana martes, 6 de agosto, “Marcando o paso, imaxes da mili e do servicio social feminino” en la Casa da Cultura de Lérez, con material aportado por los vecinos, tanto hombres como mujeres.

Los cientos de fotografías, documentación, uniformes, labores... narran historias personales y colectivas que perdurarán en el recuerdo.

Necesario para ser maestra

María Teresa Torres Almón (74 años) y Teresa Villaverde Amoedo (77 años) recuerdan su paso por el servicio social femenino durante la dictadura franquista, el equivalente a la mili en las mujeres, aunque salvando mucho las distancias. Era de carácter voluntario, pero se volvía obligatorio en caso de querer obtener ciertos títulos formativos o acceder a determinadas ocupaciones. Este último caso fue el de Teresa Torres, maestra y pedagoga durante toda su trayectoria profesional. “Si estudiabas Magisterio no te daban el título si no ibas a este servicio social femenino”, recuerda.

“El servicio social femenino se daba en el edificio de Michelena donde está ahora el Concello. Allí impartían labores, cocina, gimnasia... y política, con las leyes del régimen. Si no lo aprobabas, no conseguías el título. Era algo más de un mes”, resume a FARO esta vecina del lugar de Porta do Sol de Lérez, que comenzó dando clases como maestra en el colegio José Antonio Primo de Rivera de Dena, pasó por otro de Sevilla, estudió Pedagogía Terapéutica y trabajó en el Juan XXIII de Pontevedra y se jubiló en esa misma área en el CEIP Álvarez Limeses.

Ficha de María Teresa Torres Almón en el servicio social de la mujer. / Ana López

Algo diferente es el caso de Teresa Villaverde, vecina ahora de Lérez pero nacida en Vilagarcía. “No es que mi familia fuese afín al régimen, nada de eso, pero la sociedad te llevaba en esa dirección e íbamos al servicio social a hacer labores y asistir a charlas sobre moral”, asegura.

“Esa moral era la misma que te inculcaban en la Sección Femenina: ir a misa, ser una buena esposa y con tu marido aguantar y estar arreglada para él, además de tenerle la comida preparada, claro. Yo era una niña y las que impartían todo eso eran mujeres solteras de familias ‘bien’. Al final mi padre me sacó, porque él ya era bastante rojo, como se solía decir. Además, yo dejé de ir a misa, porque abrí los ojos y no quise volver más”, dice haciendo memoria de esos tiempos.

Jaime Iglesias González, presidente de Cedofeita, posa ante dos de sus fotos en la mili. / Ana López

Aprovechar la mili para viajar

La mayoría del material que se exhibe en la muestra de Cedofeita en la Casa da Cultura de Lérez es referido al servicio militar obligatorio. Jaime Iglesias González (78 años) es el presidente del colectivo. También él ha aportado fotografías de aquellos tiempos.

“Yo estuve en las milicias universitarias en Talarm, Lleida, en 1966, y en Ourense, entre 1967 y 1968, en el Ejército de Infantería, especialidad de ametralladoras”, cuenta.

Maestro jubilado en el IES A Xunqueira II, considera que lo mejor que le aportó la mili fue que “aproveché para conocer Andorra y Cataluña, solo me quedó Girona por ver”, sobre todo en un tiempo en que comenzaba el “boom” turístico en España.

“Lo mejor era pasar desapercibido, porque si despuntabas trabajabas más”, confiesa. Y lo más duro eran las inclemencias meteorológicas: el calor en los Pirineos y el frío en Lalín, “donde para entrar en calor hacíamos queimada en las tiendas de campaña”.

La historia de Jaime Iglesias y las de muchos otros vecinos se pueden conocer en “Marcando o paso, imaxes da mili e do servizo social feminino”, que se puede visitar en horario de 11 a 14 horas y de 19 a 22 horas en la Casa da Cultura de Lérez.

Ropa militar expuesta en la muestra en la Casa da Cultura de Lérez. / Ana López

