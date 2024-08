"Se o que querías era facernos dano, noraboa, conseguíchelo": carta abierta al saboteador de 900 viñas en Barro

Los cooperativistas de la bodega Moraima de Barro ya han puesto en manos de la Guardia Civil el sabotaje que sufrieron el pasado viernes cuando unos deconocidos cortaron por el tronco más de 900 viñas de albariño y caiño que la emprsa estaba a punto de vendimiar. En su página web, la bodega ha publicado una "Carta aberta ao saboteador de 7.000 m2 de viñedo das Rías Baixas" en la que lamentan este atentado y dejan claro a los autores que "se o que querías era facernos dano, noraboa, conseguíchelo. Podes estar satisfeito. Os teus esforzos (ou os de quen fixeron o traballo sucio por ti, porque estamos seguros de que ademais dun delincuente es un covarde), deron os seus froitos. Porque dende o pasado venres, todos os que formamos parte de Viña Moraima estamos sen fala, co corazón encollido, e unha dor que tardará moito en pasar. Se algunha vez pasa".

También explican lo ocurrido: "Para os que aínda non o saiban, na noite do 1 ao 2 de agosto pasados unha ou varias persoas descoñecidas (polo de agora) cortaron a case totalidade das cepas dunha das nosas viñas. Trátase dunha parcela de aproximadamente 7.000 metros cadrados que estabamos a recuperar, mantendo as cepas vellas (algunhas delas centenarias) en produción existentes, e cunha nova plantación de Albariño e Caíño".

Añaden que "non se trata só de que perdamos esta colleita, o cal xa de por sí é unha importante perda para unha pequena adega para nós; senón tamén da imposibilidade total de recuperación da viña para os vindeiros anos. Neste momento, aínda non estamos en condicións de calcular o dano económico causado polo atentado realizado sobre a nosa viña; en especial, no que as cepas antigas se refire, xa que son insubstituíbles e teñen (tiñan) un valor incalculable".

Uno de los cooperativistas, en la plantación afectada / Moraima

Por ello, subrayan que "ti, querido saboteador, que non xogabas de pequeno debaixo dunha parra, non es aínda consciente da verdadeira entidade do que ves de facer, porque non só de diñeiro estamos a falar. A cepa é forte, resistente, adáptase ás condicións nas que lle toca vivir, estación tras estación, ano tras ano. A cepa é memoria, é sabedoría, é historia. Pero tamén é fráxil, e é suficiente un corte para que todo desapareza para sempre. Podes estar satisfeito!"

"Que saibas, por certo, que a túa fazaña está a ter moita repercusión, podes estar orgulloso: son moitas as mostras de afecto e apoio que nos están a chegar nestes días, as cales tamén dende aquí (non vas ser ti o único protagonista desta historia) queremos agradecer de todo corazón".

Finalmente, desde Viña Moraima han lanzado un llamamiento público para que todo aquel que posea alguna información que pueda ayudar a la identificación de los causantes de este atentado, "que contacte con nós ou coas forzas de seguridade do Estado".