Los colegios constatan el aumento del machismo y el rechazo a los planes de igualdad en el alumnado

Cada vez son más las mujeres jóvenes que sufren algún tipo de violencia machista, como verifica el Centro de Información á Muller de Pontevedra. Además, esta violencia machista se inicia a edades más tempranas y cada vez es mayor el abanico de agresiones al que tienen que enfrentarse las víctimas.

Ante esta realidad, la Concellería de Muller de Pontevedra puso en marcha el Consello Municipal da Muller Nova (CMMN), como una red de conexión entre la administración municipal y los centros de educación secundaria, formación profesional y bachillerato.

Forman parte de este Consello, por el momento, los institutos de Secundaria Valle Inclán, Luís Seoane, A Xunqueira I y A Xunqueira II, Sánchez Cantón y Frei Martín Sarmiento, que han recibido las primeras conclusiones del informe “A igualdade nos centros pontevedreses de ensino post primaria”. En él se comprueba el aumento de actitudes machistas en la población estudiantil y los prejuicios, o incluso el rechazo, que muchos jóvenes tienen hacia las políticas de igualdad.

La concejalía que dirige Anabel Gulías ha propuesto crear en las comunidades educativas un Consello da Muller Nova (CMN), con el objetivo de convertir el trabajo en pro de la igualdad en una cuestión transversal, coherente y sostenida en el tiempo. Ya se ha realizado una reunión con los centros participantes, en los que los integrantes de los distintos Consellos aportaron los handicaps, problemas detectados y posibles soluciones.

Existe mucho machismo entre niños académicamente buenos

En un primer informe resultante de este encuentro, se expusieron problemas como el rechazo inicial hacia las actividades de igualdad por parte del alumnado, y principalmente entre los jóvenes. Muchos dicen que se sienten “atacados” por el feminismo, o por lo menos por el feminismo que consideran “radical”. Y coinciden varios participantes en apuntar que es una situación bastante nueva, que antes no se daba.

También exponen que algunos alumnos no participan en estas actividades, que van por obligación, no hablan, o incluso hay quien se pone los auriculares para no escuchar.

Varios centros coincidieron en señalar la importancia de desterrar que el alumnado machista se corresponda con un grupo aislado de “malotes” y subrayan que existe mucho machismo entre niños “muy buenos académicamente”, o incluso entre aquellos que después tienen sensibilidad hacia otros colectivos vulnerables, si bien rechazan el feminismo. También apuntan que es problema se detecta entre las alumnas: “Ellas normalizan el control, a veces porque son comportamientos que también realizan, como mirar el móvil. Muchas dicen que a ellas no les importa dejar su móvil para que sus parejas se los miren e incluso ven el control como una muestra de amor, no como algo negativo. Incluso se sienten importantes por estar viviendo esa relación”, expone el informe.

Burlas y acoso

Les preocupa además que los niños varones que no tienen comportamientos tan machistas son a veces víctimas de burlas e incluso acoso. “Es más, hay quien apunta que no solo es el alumnado, que este tipo de actividades crea rechazo, también en el profesorado”.

En los CIFP coinciden en que la problemática se agrava en aquellos ciclos que están muy masculinizados. Los datos de los centros que tienen formación profesional avalan que sigue habiendo materias muy alejadas de la igualdad de sexo entre alumnado, como mecánica o peluquería, como ejemplos.

Otra conclusión del informe es la facilidad con la que el alumnado accede a la pornografía, con el primer contacto a los 11 o 12 años.

Críticas desde la familia por “adoctrinar” al niño Uno de los handicaps para caminar hacia la igualdad, recogido en este informe, sería la postura que adoptan las familias, no solo ante esta materia sino cuando consideran que sus hijos están siendo atacados. Así, se recoge que un alumno de primero acusó a su centro de “intentar adoctrinarlo” tras realizar una actividad de Igualdad. Desde el centro creen que lo hizo con apoyo de su casa. En este punto, una de las docentes lamentó la excesiva intervención de los progenitores en la relación alumnado-profesorado y consideró que antes la docencia tenía más autoridad en la educación. Entre las medidas que buscan soluciones, desde algunos centros se aboga por tratar el feminismo de manera transversal e introducir las acciones feministas dentro de otras. Como ejemplos, el instituto Carlos Oroza, que escoge una mujer para hacer de maitre en los eventos públicos (siendo las alumnas minoría), o el Valle Inclán, desde cuyo Consello da Muller Nova se abogó por aprovechar las reformas del edificio para mejorar los espacios compartidos y, entre las propuestas, se habló de pedir que se habiliten lavaderos dentro de cada habitáculo reservado al inodoro, para que las jóvenes puedan lavar su copa menstrual sin tener que salir a los espacios compartidos.

En la graduación: ellos oradores, ellas azafatas Una docente que participó en este informe explicó que se sintió un poco defraudada cuando, tras años trabajando la Igualdad, en un acto de graduación del curso ellos hablaban y ellas, vestidas de minifalda, hacían de azafatas, a pesar de que muchas de esas “azafatas” tuvieron mucho mejor expediente que los ponentes. “El comportamiento es distinto si están en un acto feminista, en el que se ponen el chip de lo que es correcto; o en la vida, donde se quitan las gafas lilas”, explica. Precisamente otro hándicap en esta materia es el cansancio del profesorado que participa, que no ve recompensado este esfuerzo.

