“Lo más bonito es la sorpresa del niño y los aplausos después de un espectáculo”

José Luis Sarandeses Martínez es funcionario en el Concello de Pontevedra, actualmente como responsable de la programación cultural y festiva del Concello y, por lo tanto, de las Festas de Verán en “un verán que non para”. Además, este año es uno de los galardonados por Amigos de Pontevedra “por el desempeño extraordinario de su trabajo”.

Junto a Sarandeses, serán homenajeados en la cena de gala del próximo viernes la Asociación Alba, que reúne a familiares y amigos de enfermos psíquicos; Marta González, propietaria del Pub La Gramola; Fita Novas, fundadora de la escuela de danza que lleva su nombre: Josefa García, esposa de Cholo; Rafael Sánchez-Agustino “Fis”, profesor de educación física del Sánchez Cantón y entrenador del Cisne en la década de los 80; y Manuel Piñón, fundador del Leis y del Ciudad de Pontevedra.

––¿Qué es lo que más puede destacar de su trabajo como programador de fiestas?

–La producción es compleja, muy compleja. Desarrollar toda la producción, cultura y fiestas en la actualidad es enormemente complejo porque son muchas las variables que se dan, no hay horario y siempre se produce algún imprevisto (como ha ocurrido este año con la baja de última hora de Pimpinela, que fue cubierta con la contratación a contrarreloj de Tanxugueiras). Requiere mucha anticipación, la colaboración de muchos servicios municipales a los que estoy muy agradecido. Yo soy una cabeza visible pero el mérito es de mucha gente. Este premio también va un poco por ellos y así me gustaría agradecer a la asociación por la concesión de un premio que para mí es totalmente inmerecido, a no ser que sea por mi pasión, mi trabajo y mi cariño por Pontevedra. También quiero felicitar a los demás premiados, con muchos de los cuales guardo una estrecha relación y amistad.

––¿Y qué es lo mejor de la organización?

–Tengo una enorme satisfacción porque estoy haciendo fiestas, estoy llevando alegría, diversión, música, teatro... Lo más bonito es la sorpresa del niño después de un espectáculo o el aplauso del público cuando les gustó. No se trata de programar lo que a uno le gusta, sino que le guste a la mayor parte de la población, así que podemos encontrar pop, rock, temas infantiles...

–¿Qué puede diferenciar la programación cultural de Pontevedra de con respecto a otras de Galicia?

–En Pontevedra no hemos ido por la línea de grandes conciertos con un altísimo coste económico para la administración, es decir, nuestra idea no es programar macroconciertos acostumbrados a ver en otras ciudades. Pero sí que hay igualmente mucha calidad puesta en ella, procurando que sea amplia, completa y que abarque muchísimo espacio en el tiempo. Cuando yo empecé en esto, las fiestas de verano duraban una semana y hoy las fiestas duran cuatro meses. Empezamos en junio, acabamos en el mes de septiembre con la Feira Franca y ya inmediatamente estamos con el ciclo de Nadal, y así constantemente. Entonces una de las características es la de no parar, lo que es un continuo fluir de actividades, muchas de ellas en el exterior gracias al diseño de la ciudad. Además, la gran mayoría son gratuitas, aunque haya algunos espectáculos, como el Río Verbena Fest, que son de pago. Este año hay tres o cuatro conciertos que han ido a festivales de pago y han sido cabecera de cartel, pero que los traemos a Pontevedra de forma gratuita. La gratuidad de ellas siempre es importante por las dificultades económicas que pueda estar atravesando la gente. Traemos una programación ambiciosa y siempre conseguimos llenar la plaza de España con los conciertos de la Peregrina.

–Este año partidos políticos han hecho crítica por la falta de ambición en la calidad de los artistas que conforman las Festas da Peregrina.

–Todo es mejorable. También está directamente relacionada con los presupuestos que se disponen. Nosotros no podemos compararnos con lo que dispone Vigo para estos eventos, por poner un ejemplo. Yo creo que es una programación para todos los gustos y unos años a ciertas más, otros años a ciertas menos, pero la intención es agradar a la gran parte de la ciudadanía y a los visitantes. Pero creo que se trata de disfrutar del programa porque estoy seguro, y lo estamos comprobando en el tiempo que ya vamos desarrollando, desde el mes de junio, una masiva afluencia a Titirivedra o Animatrón.

–¿Qué balance puede hacer de lo que llevamos de las Festas de Verán?

–Creo que el balance es muy positivo. No me corresponde a mí hacer una valoración, porque eso es competencia del concejal delegado o el alcalde en todo caso. Mi valoración técnica es muy positiva. Estamos empezando todos los espectáculos de punto, está habiendo una gran participación de los ciudadanos. Está funcionando muy bien Animatrón, el festival de títeres, Itineranta... Pueden considerarse todas de atractivo turístico. El Festival Internacional de Jazz, que va a empezar próximamente, es un referente en Galicia. Empezamos a recibir llamadas en enero o febrero para concretar sus fechas porque ya se quieren hacer reservas de alojamiento y ver el festival. Lo mismo ocurre para la Feira Franca. La semana grande [la Festa da Peregrina] recibimos a cientos de visitantes. Pontevedra está en auge y turísticamente está teniendo mucha repercusión. Se ven las calles llenas, mucha animación, mucha gente disfrutando de nuestra cultura y nuestras fiestas, también por nuestros conciudadanos, que son muy receptivos.

–Se acercan las Festas da Peregrina, ¿cuál es la expectativa?

–Yo creo que la ocupación va a estar al 100%, como ha estado todos los años en los hoteles y la hostelería local, de lo cual me alegro, porque es un sector fundamental y que en todo el territorio supone el 12% del PIB. Aquí también supone una parte muy importante para los ingresos de este sector, que es admirable por su dedicación. Así que pienso que la ciudad va a estar dispuesta a recibir a todo el mundo.

––¿Se está trabajando ya en la programación de las fiestas del año que viene?

–Sí, ya llevamos dos meses trabajando en función de lo que ha funcionado bien, lo que hemos fallado y del análisis general que se haga de este año.

