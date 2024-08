“Es un orgullo que reconozcan tu trabajo en tu ciudad”

La implantación del fútbol sala en Pontevedra no se podría entender sin el trabajo en las pistas y entre bambalinas de personas como Manolo Piñón, galardonado este año con el Premio Amigos de Pontevedra tras concluir 44 de años de trayectoria en este deporte, como “referente del fútbol sala nacional”, según el jurado. Fundador y entrenador del Leis y, posteriormente, del Cidade de Pontevedra, recuerda con detalle los orígenes y evolución de esta disciplina en la Boa Vila.

–¿Qué significa para usted este reconocimiento por parte de Amigos de Pontevedra?

–Pues fue toda una sorpresa. Porque que viniera desde el ámbito deportivo es una cosa, pero Amigos de Pontevedra... no me lo esperaba. Es una alegría enorme y un orgullo tremendo, tras 44 años de trabajo de forma altruista en Pontevedra, que quedan pocos de esa manera, pues es importante que te lo reconozcan en tu ciudad.

–Casi se trata de un reconocimiento más social que deportivo.

–No sé los valores que barajarían ellos en el jurado para elegirme. Yo creo que la dedicación al mundo del deporte en Pontevedra y ya te digo, de forma altruista, tantos años consecutivos, creo que para la gente se valora todo un poco.

–44 años dan para mucho. ¿Se queda con algún momento en especial de tan larga trayectoria?

–Desde el año 1980, podría mencionar muchos. Desde empezar con el fútbol sala en Pontevedra, sin haber apenas apoyos, con a lo mejor 500 fichas en toda Galicia, a tener ahora cerca de 19.000. El recorrido que hemos pasado... Campeones de España aquí en Pontevedra, por provincias, terceros un año antes en Córdoba en 1987. Ningún equipo de Pontevedra había salido de Galicia a jugar y nosotros estábamos ya metidos ahí, en menos de ocho años de vida. El deporte empezó a crecer poco a poco y los que nos involucramos tiramos mucho del carro en momentos muy difíciles, sin apoyos. De1989 o 1990 a 2000, fue muy difícil, pero lo conseguimos.

–El público se queda con los títulos, los triunfos y los ascensos, pero ese trabajo que hay detrás es clave para que el deporte siga vivo.

–Exactamente. Son muchas situaciones las que he vivido desde el Leis. Lo que la gente no ve es el trabajo que hay detrás. Nos quedamos con los títulos, pero detrás hay una cantidad de cosas que suponen un trabajo inmenso y difícil de resumir, de tantas cosas que hemos hecho. Pero desde el año 80, he sido entrenador, directivo, presidente de la asociación de clubes, creamos la sección de fútbol sala femenino. Ganamos muchos títulos, pero yo me quedo con el trabajo desarrollado por este deporte en la ciudad, que es por lo que creo que se me reconoce.

–Comenta lo de la sección de fútbol sala femenino. Parece que ahora, con Marín y Poio en la élite, hay empuje en toda la zona.

–Al principio, solo existían en categoría nacional el Sal Lence de A Coruña y el Meirás de Ferrol. Nos reuníamos para buscar soluciones y que esos equipos tuviesen subvenciones porque no les llegaba un duro. Después llegó a Pontevedra y se crearon clubes, como el Poio o el de la Asociación del Cáncer. Nosotros cogimos en la 1999-2000 un club para que no desapareciera y creamos la sección femenina. Y hasta ahora, que creamos el Cidade de Pontevedra para que no se disolviera. Ahora entró una gente excepcional en el Leis para que siga con ese trabajo.

–¿Cómo ve el futuro del fútbol sala en Pontevedra con esa fusión entre Leis, Cidade de Pontevedra y el Stellae FS de Valga?

–Me parece un proyecto muy interesante. Van a hacer un proyecto muy bueno, porque va a ser un equipo masculino muy potente para recuperar afición en Pontevedra y el proyecto del Leis femenino es muy interesante también. Pontevedra va a recuperar el terreno perdido anteriormente.

