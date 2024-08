Noalla prepara 25.000 unidades para la 31 edición de la Festa da Ostra

Noalla celebra del viernes 9 al domingo 11 de agosto en las inmediaciones del campo de fútbol su 31 Festa da Ostra, organizada por la Comisión de Festas Virxe do Carme de Noalla y en la que colabora el Concello de Sanxenxo. Los concejales de Educación, Nati Parada, y el de Turismo y Playas, Juan Deza, asistieron ayer a la presentación de la cita en la Casa Forestal As Canteiras de Noalla junto al presidente de la comisión de fiestas, Roberto Garrido y varios miembros del colectivo.

La carpa de degustación abrirá a las 11.00 horas con distintos productos, desde ostras a mejillones, sardinas, churrasco o empanada, todos a precios populares. El presidente de la Comisión de Festas Virxe do Carme de Noalla explicó que “este ano ante as previsións do ano pasado encargaremos 25.000 unidades de ostras para non quedarnos escasos e todos os cartos recaudados irán para as festas do Carme”.

Varios grupos pondrán la nota musical durante los días que dure la celebración.