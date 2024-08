“Me siento muy pontevedresa y me gusta presumirla”

Cuando Josefa abre las puertas de su casa, lo primero que hace es ofrecerte risueña un agua, un café, una cerveza. Después te conduce hasta el salón, para que tus ojos no abandonen su hogar sin haber reparado en el conjunto de fotografías y premios que constituyen un altar u homenaje a su marido, Cholo, fallecido en 2022 a los 88 años: la Distinción del Mérito Deportivo de Galicia 2013, el homenaje de La Peña de la Boina, su brazalete de capitán, junto a fotos de sus hijos y nietos… Eduardo Dapena Lis, Cholo, capitán del Pontevedra CF y todo un símbolo en el club durante la época dorada del Hai que Roelo! recibió el Premio Amigos de Pontevedra en su momento y este año le toca a su viuda, Josefa García García.

“Josefa ha mantenido una absoluta fidelidad y compromiso con “Amigos de Pontevedra”, ya que ha asistido a todas las reuniones desde que su fallecido esposo, Eduardo Dapena Lis, Cholo, fue distinguido y lo ha seguido haciendo desde que se quedó viuda, contribuyendo así, al éxito de la Xuntanza”, sostiene la organización. Y ella no puede estar más agradecida por recibir un galardón que representa su amor por la Boa Vila.

–¿Qué representa para usted el premio?

– Pues un gran honor y un orgullo porque yo me siento muy pontevedresa. Soy pontevedresa cien por cien y me gusta presumirla. El otro día acabé enseñándoles toda la zona vieja a unos turistas que solo me habían preguntado si podían aparcar en una zona. Yo iba a comprar y perdí la noción del tiempo. A mi marido ya se lo dieron en su momento, fue casi de los primeros. Este año me toca a mí recibirlo porque ninguno de los dos dejamos nunca de acudir a la Xuntanza de Amigos de Pontevedra. Hay gente que le dan el premio y ya no vuelve más. Igualmente, cuando vinieron desde la directiva a anunciarme que me iban a entregar el premio me sorprendió mucho. Además, es un premio y una entidad en la que es igual el barrendero que el catedrático. Eso es maravilloso porque valoran a la persona por lo que es. Yo recuerdo dárselo a un camarero del Carabela, Eloy, recuerdo dárselo a Neno, que era un chavalito que tenía una discapacidad y vendía el periódico por la calle. Lo que tenemos que hacer los pontevedreses es evitar que decaiga este tipo de fiestas. Porque soy pontevedresa cien por cien. Quiero a Pontevedra con sus defectos y todas sus virtudes. Ahora veo que está un poco abandonada.

–¿En qué sentido?

–Los jardines, salen las malezas por todas las partes. Y vaya, es temporada de que vienen los turistas y se masifica un poco. También reconozco que aquí se necesitaría un poco de limpieza.

–¿A qué se ha dedicado usted?

–Mis padres tuvieron un restaurante abajo [de mi casa] heredado de mi abuela. Yo quedé encerrada en él. El bar me absorbió y no pude hacer lo que quise, pese haber podido ir a la escuela. Del resto, toda mi vida fui ama de casa, que es lo que nos tocaba a las mujeres por aquella época. Me gustaba mucho la costura, así que aprendí a coser. No sé otra cosa que ser ama de casa.

– ¿Qué recuerdo bonito le viene a la mente de Cholo?

–Hay tantos... El homenaje que le hicieron. Vino muchísima gente de Pontevedra y de alrededores, de todas las aldeas. Por entonces el Pontevedra estaba en auge. Ese día había venido el Celta de Vigo a jugar. También me emocionó mucho cuando le hicieron presidente de honor, pero fue una pena el hecho de que ya estaba un poco perdido, con la cabeza mal. Recuerdo el día en que le dieron la medalla del mérito deportivo, el brazalete de capitán, la Distinción del Mérito Deportivo de la Xunta... Compartir todos sus logros con él, sin duda.

