La plantilla de Ence celebra la decisión del Constitucional: “Garantiza nuestro futuro”

La plantilla de Ence recibe la resolución del Tribunal Constitucional, que avala la permanencia de Ence en la ría de Pontevedra hasta el año 2073, con “absoluta satisfacción”. “Estamos muy contentos, nos da una completa tranquilidad, es una decisión judicial más que garantiza nuestro futuro, garantiza la continuidad de la empresa y que despeja todas las dudas sobre el futuro de Ence en Pontevedra”, afirma Ana Cedeira, presidenta del comité de empresa de oficinas centrales de la compañía.

En la misma línea, su compañero Santiago Cerqueiro, del comité de fábrica, apunta que es “una buena noticia para todos, que nos asegura que podamos seguir trabajando, que es lo que al final queremos”.

Este nuevo espaldarazo judicial a la pastera de Lourizán, unido al que antes dictó el Tribunal Supremo, “nos aporta seguridad, en este caso seguridad jurídica plena”, apunta la portavoz del comité de oficinas.

Concello

Ambos representantes de la plantilla lamentan el intento del Concello de Pontevedra por mantener la batalla judicial contra la permanencia de la fábrica en la ría. “No me sorprende esta decisión, Lores se ha mantenido siempre en esa postura”, indica Cedeira, quien únicamente rechaza “que el alcalde Pontevedra esté utilizando dinero público en una lucha personal. El señor Lores no merece ser alcalde de Pontevedra, porque está utilizando recursos públicos para fines personales”, afirma Ana Cedeira.

“Miguel Lores tiene una inquina personal contra esta empresa y creo que los vecinos de Pontevedra se merecen una ciudad con futuro y un alcalde que no esté en contra del empleo, de la industria”, apunta la portavoz de la plantilla.

Sin entrar a valorar las decisiones que pueda tomar el Concello de Pontevedra como administración, el portavoz de los trabajadores de fábrica lamenta en todo caso “que no se busque lo mejor para todos”, porque, según entiende Cerqueiro, “esta decisión judicial abre la puerta a un futuro para todos, para que haya trabajo en Pontevedra, desarrollo; no solo para nosotros, sino para Pontevedra, para la comarca y para toda Galicia”, de ahí que el presidente del comité de fábrica explique que “desearía que todo el mundo estuviera con nosotros y que no hubiera más palos en la rueda” respecto a la continuidad de la empresa “en Pontevedra y en Galicia”.

Tras conocerse la resolución del Constitucional, Ence hizo público un comunicado en el que considera que la decisión del Tribunal garantiza la seguridad jurídica y despeja cualquier duda sobre el futuro de la fábrica de Pontevedra.

El Constitucional no admite a trámite el recurso de amparo presentado por la Abogacía del Estado en contra de la sentencia dictada en febrero de 2023 por el Tribunal Supremo, que avala la legalidad de la prórroga de la concesión de la fábrica de Ence en Pontevedra.

Para Ana Cedeira, empresa y plantilla tienen el mismo objetivo en esta cuestión, que no es otro que “garantizar la permanencia de la compañía en Pontevedra y despejar dudas sobre la seguridad jurídica”. Una seguridad, que ven nuevamente respaldada por este acuerdo del Tribunal Constitucional.

