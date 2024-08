Marín no olvida a John Balan

La música de Marín y sus alrededores sonará con toda su fuerza este fin de semana por las calles y plazas de la villa gracias a la celebración, por duodécimo año consecutivo de Son de Marín. Una de las citas clave de este certamen musical es el homenaje a Manuel Outeda, más conocido como John Balan. Fallecido hace más de 16 años, en marzo de 2008, nadie olvida en Marín y Pontevedra al hombre-orquesta que se hizo popular en la década de los años 80 tras su aparición en televisión y su viaje a Estados Unidos.

Así, la programación del evento musical de ADN marinense arrancó ayer con la tradicional ofrenda floral en el Cementerio de Santo Tomé de Piñeiro en memoria de John Balan, acompañado por el grupo Os de Marín. Balan fue y siempre será una figura relevante en la historia de la música marinense, su localidad natal, y en Pontevedra, a donde viajaba en aquel “trole” en el que actuaba.

Hoy viernes la programación comenzará a las 21.30 horas con el Concierto de Marín Canta, dos Saljariter@s, en la Alameda. En este caso, la mención especial que se quiera hacer al grupo de canciones de taberna va a Amijos y Vesiños de Cantodarea “por su trayectoria en la promoción cultural de nuestro municipio, tal y como explicaron en presentación

Mañana sábado a partir de las 11.00 horas comenzarán los pasacalles con Cantareir@s de Marín (Praza de Abastos-Doctor Touriño-Ejército y Marina-Rúa do Sol), con Zumby Kids (Praza de Abastos-Praza do Klee-Rua do Sol-Alameda), Os de Marín (Plaza de Abastos-Doctor Touriño-Ejército y Marina-Rúa do Sol), Os Chaneiros (Ezequiel Massoni-Jaime Janer) y la Batucada Axé Bahía (A Cañota-Cantodarea-Avenida de Ourense). A lo largo del día habrá actuaciones en diferentes puntos de Marín.