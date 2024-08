Dimite en bloque el equipo directivo del IES de Poio

La polémica se arrastra desde hace semanas, por la falta de financiación suficiente para el ciclo de Guía no Medio Natural del IES de Poio, pero parece ir a más, hata el punto de que el equipo directivo del centro ha decidido presentar su dimisión en bloque ante la Dirección Xeral de Recursos Humanos, la Dirección Territorial de Pontevedra y la Inspección Educativa.

"Esta decisión está motivada por los constantes agravios que sufrió el centro durante el curso 2023-24, la falta de atención constante a las demandas que se formularon y a las decisiones tomadas por la administración en últimas horas", según explica el equipo directivo en un comunicado.

Ya en junio, alumnado, profesorado y familias del IES de Poio realizaron una original protesta para reclamar a la Dirección Xeral de FP que asuma el pago de los costes del citad ciclo, que no cuenta con una partida presupuestaria específica para atender las necesidades que se derivan de esta enseñanza.

El ciclo necesita, debido a las materias que se imparten en el mismo, el alquiler de instalaciones externas (hípica, piscina, paddlesurf, vela, kayak, piragüismo y socorrismo), así como desplazamientos del alumnado a esas instalaciones a diario. Además, el material que usan (neoprenos, cascos, cuerdas de escalada, arneses, bicicletas…) tiene que ser repuesto por seguridad periódicamente. Todos estos gastos ascienden a unos 50.000 euros, mientras que el presupuesto que recibe de forma anual el IES está alrededor de los 90.000 euros.

En su comunicado, el colectivo denuncia que "durante el curso no se atendió la solicitud de financiación específica permanente para los alquileres del ciclo, hasta que el día de hoy (por el miércoles, 31 de julio) recibimos sin previo aviso una notificación de ingreso por un valor de casi 14.000 euros que hay que destinar a pagar las instalaciones del primer trimestre pero seguimos con la incertidumbre de si se podrá asumir el coste de los dos restantes. Así no podemos firmar los convenios que nos permitirían planificar correctamente el curso con las empresas".

Añaden que "la gota que colmó el vaso fue la retirada de dos profesores especialistas de dos módulos muy específicos y de alto riesgo, como maniobras con cuerdas e itinerarios en el medio natural, sin posibilidad de solicitarlos con el procedimiento que se mantiene desde la implementación del ciclo, a través de comisión de servicio". Además, "la denegación de comisiones se comunicó de forma casual a través de una llamada del centro al servicio de personal el 30 de julio cuando se solicitaron las comisiones el 24 de junio".

Explican que "la justificación de esta negación de estas comisiones es que son plazas que se deben solicitar a través del CADP, por lo que deberán incluirse en la solicitud de las 11 vacantes provisionales que se concedieron al centro. Entonces, de los 11 docentes 2 deben ser de la especialidad de educación física con lo cual se debe rehacer toda la solicitud de profesorado con sus afines así como con los grupos de estudiantes que ya estaban configurados. De esta forma se echa por tierra todo el trabajo realizado en julio y el descenso del número de docentes obliga a prescindir de muchas de las medidas de atención a la diversidad dirigida a atender a los estudiantes, fomentando el desarrollo de sus habilidades y conseguir una mejor convivencia en el centro".

A juicio de los ahora dimitidos, "todo esto generará un descenso notable en la calidad de la enseñanza, no solo para los estudiantes de ciclo, que no contarán con profesores especialistas en varios de sus módulos, sino también para el alumnado de todo el centro que tendrá que formarse en clases masificadas y sin apenas medidas de atención a la diversidad, algo que el equipo directivo no está dispuesto a asumir bajo su responsabilidad".